Clasament LIVE Survivor România All Stars 2024 | Cine e pe primul loc, după primele 3 săptămâni

Survivor All Stars se numără printre emisiunile preferate ale românilor, mai ales că telespectatorii își pot vedea vedetele preferate pe micile ecrane, într-un show al supraviețuirii în Republica Dominicană. Faimoșii și Războinicii se luptă să câștige fiecare probă, pentru recompense sau imunitate. Primele trei săptămâni de emisiune au fost intense, iar spiritele s-au încins la maxim între concurenții. Neînțelegerile au fost în floare, ia greul abia acum începe. Cum arată clasamentul Survivor până în prezent? Cine este pe primul loc atunci când vine vorba despre victorii?

Primele trei săptămâni de Survivor All Stars au fost intense, așa cum telespectatorii au putut vedea pe micile ecrane. Războinicii și Faimoșii sunt puși în situații provocatoare și trebuie să depună eforturi mari pentru a câștiga fiecare probă. Au nevoie și de recompense, dar și de imunitate și astfel jocurile dintre ei devin tot mai dificile. Mulți dintre concurenți au fost „surprizele” acestui sezon, căci nu s-au descurcat la fel de bine precum o făceau în sezoanele lor. Telespectatorii au rămas surprinși să vadă, spre exemplu, că Elena Ionescu (prima câștigătoare Survivor) a pierdut proba în fața Roxanei Nemeș și a fost dată afară din concurs.

Cum arată până acum clasamentul Survivor România All Stars 2024

Până acum, au plecat din competiție trei concurenți: doi faimoși (Andreea Tonciu și Elena Ionescu) și un războinic (Relu Pănescu). Mulți se întreabă, cu siguranță, cum arată clasamentul Survivor 2024 atunci când vine vorba despre victorii și meciuri. Ei bine, în top se află Ștefania Ștefan și Maria Chițu. Prima războinică menționată are nu mai puțin de 13 jocuri la activ, dintre care 12 victorii. Are o singură înfrângere. Aceasta este urmată de Maria Chițu, care a intrat pe traseu de 11 ori și are la activ 10 victorii.

Atunci când vine vorba de Faimoși, Zanni este pe primul loc. Concurentul are 14 meciuri, dintre care 11 victorii și 3 înfrângeri. Pe locul doi în tabăra roșie se clasează Ana Porgras. Faimoasa are 13 meciuri și 8 victorii. Și Jador este în top, cu 7 victorii din 12 intrări pe traseu. Pe ultimul loc la Faimoși se află Roxana Nemeș, care a participat la jocuri de 11 ori, dar care are o singură victorie. Dacă ne uităm în tabăra albastră, concurentul care avea o singură victorie și 10 participări la traseu era Relu Pănescu, cel care a fost eliminat joi seara. Nici Alexandra Ciomag nu stă prea bine atunci când vine vorba despre victorii.