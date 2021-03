Claudia Pătrășcanu și Andreea Bănică au ajuns la Judecătorie! „Am obosit, dar mergem înainte”

Claudia Pătrășcanu și Andreea Bănică au ajuns, joi, la Judecătoria Sectorului 6. Ultima este audiată în calitate de martor.

La Judecătoria Sectorului 6 este judecata, iar magistrații trebuie să decidă dacă va fi custodie comună a copiilor sau separată. Încă de la începutul scandalului, artista a cerut custodia exclusivă a celor doi băieți ai ei, întrucât susține că fostul ei soț nu este capabil sau responsabil pentru a crește copii. (CITEȘTE ȘI: CLAUDIA PĂTRĂȘCANU, DECLARAȚII DESPRE O NOUĂ RELAȚIE: „EU NU M-AM GÂNDIT NICIODATĂ CĂ MI SE ÎNCHIDE LUMEA”)

Claudia Pătrășcanu și Andreea Bănică au ajuns la Judexătorie! „Am obosit, dar mergem înainte”

Andreea Bănică a făcut dezvăluiri uluitoare despre căsnicia dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău, în favoarea prietenei sale. Acum, Andreea Bănică a peferat să nu comenteze, la intrarea în sala de judecată. În timp ce Claudia avea să spună că a obosit din cauza războiului pe care îl duce de luni bune cu Gabi Bădălău, scrie Spynews.ro. „Am obosist, dar ce să fac? Mergem înainte. Normal că am obosit. Se întâmplă să se mai amâne, să se mai prelungească cu orele. Nu știu, este foarte ocupat, este prins și trebuie să îl înțelegem, eu am răbdare. Eu prima oară am fost audiată și am răspuns întrebărilor și de atunci nu mai vorbesc. Nu cer nimic, de aceea avem avocați. Tot prin acte se va realiza", a spus Claudia.

Care avea să răspundă și la întrebarea decaă a mai luat legătura cu Gabi Bădălău. ”Noi nu ținem legătura, nu înțeleg de ce am mai vrea din moment ce sunt jignită. Din partea mea dintotdeauna s-a dorit o relație amiabilă, nu știu el ce dorește”, a spus Claudia Pătrășcanu.