Claudia Puican, probleme serioase de sănătate. Cum o răsfaţă iubitul său: „Astăzi fac ce vrei tu”

Armin Nicoară și Claudia Puican formează unul dintre cele mai apreciate cupluri de la noi din ţară. Aceştia au reuşit să ajungă la inimile oamenilor datorită muzicii pe care o fac, dar şi a faptului că sunt doi tineri muncitori. Cei doi au un program încărcat din cauza evenimentelor pe care trebuie să le onoreze, dar se pare că problemele de sănătate ale Claudiei şi-au spus cuvântul.

Armin Nicoară și Claudia Puican au acceptat să participe la un reality show despre viaţa lor, astfel, cei doi sunt filmaţi în fiecare zi. În cel mai recent episod, frumoasa blondină a izbucnit în lacrimi din cauza oboselii care s-a acumulta pe parcursul mai multor zile.

CITEŞTE ŞI: A „GAFAT” DIN NOU? ARMIN NICOARĂ, SURPRINS ÎN COMPANIA UNEI DOMNIȘOARE CARE ÎI FĂCEA MASAJ. CE REACȚIE A AVUT VIITOAREA SOȚIE, CLAUDIA PUICAN

Claudia a dezvăluit faptul că ultimul concert a obosit-o destul de tare şi simte că are nevoia de o pauză.

„Nu mai pot, n-am mâncat nimic, nici nu am dormit. Mă dor oasele… Mă doare spatele, nu mai pot. Dacă eu o țin așa toată vara asta cred că leșin din picioare. Am dormit numai câteva ore. Am și răgușit. Nu mai pot așa, Craiova, București, Moldova. Trebuie să facem cumva să găsim o soluție. E prea lung drumul de 7 ore și după să mă duc să cânt direct.

Trebuie să iau niște vitamine, că mă simt slăbită. Nu mai am nici poftă de mâncare, nu pot să mănânc”, a spus Claudia Puican cu ochii în lacrimi.

Cum o răsfaţă iubitul său: „Astăzi fac ce vrei tu”

Iubitul blondinei i-a sărit imediat în ajutor şi a făcut orice pentru ca partenera lui să se simtă mai bine. Armin a uitat de camerele de filmat şi a răsfăţat-o pe Claudia aşa cum ştie cel mai bine.

În acelaşi timp, tânărul a promis că va sta toată ziua alături de ea şi îi va face toate poftele.

„Ai văzut că atunci când sunt eu lângă tine te bag în priză. Ai fost singurică. Astăzi te răsfăț. Astăzi fac ce vrei tu. Mă sperii, serios… Hai să îți fac masaj la spate, orice. Nu poți să stai așa”, i-a spus cântărețul iubitei sale.

Sursă foto: capturi YouTube, Instagram