CNA tocmai a interzis reclama la furnizorul de energie E.ON din cauza unui câine cu coada tăiată

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis să interzisă spotul de imagine pentru furnizorul de energie E.ON. Motivul: în clip apare un câine cu coada tăiată, practică ce constituie o infracțiune.

Autoritatea Națională Sanitar Veterniară și pentru Siguranța Animalelor este de aceeași părere. Într-un punct de vedere trimis la solicitarea CNA aceștia spun că „intervențiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau alte scopuri necurative, așa cum este și codotomia, constituie infracțiune”.

„Prin urmare, utilizarea în scop publicitar a unui animal de companie supus unei intervenții chirurgicale interzise, poate crea un impact negativ la nivelul opiniei publice, mai ales în ceea ce privește respectarea legislației naționale privind protecția animalelor.”

Cazul a ajuns pe masa CNA ca urmare a unei sesizări primite de la un telespectator.

„Reclama contine imagini cu un catel rasa boxer cu coada cupata ( taiata), in conditiile in care tauerea cozii si a urechilor la caini este considerat ilegala in Romania.Aceasta reclama incalca legea privind Drepturile animalelor”, spune reclamația.

Cazul a împărțit CNA în două. A încălcat sau nu reclama legislația?

Redăm în continuare din discuțiile membrilor: „E interzis să-i tai coada, nu să apară în publicitate”, spune un reprezentant de la masa tehnică.

„Este interzisă publicitatea care nu este conformă cu dispozițiile legale și se încalcă o dispoziție legală cu privire la coada tăiată a câinelui, care este infracțiune și se pedepsește. (…) Prezinți o chestie interzisă”, îi răspunde Monica Gubernat, membru CNA.

Radu Herjeu, membru CNA: „Ideea e că nu se vorbește despre asta în sensul că reclama nu este despre câini sau tăiatul cozii. O să vină să-ți spună că, da, și-a pierd coada în ușă, nu știu, zic o prostie… În sensul că nu e în regulă că prezinți efectul unei infracțiuni, dar nu prezinți infracțiunea. Nu e promovat câinele, în reclamă, e promovar EON-ul.”

Reprezentant juridic: „Poate că este legal că i s-a tăiat coada. Legea spune că este infracțiune dacă îi tai coada unui câine, cu excepția cazului în care se face în scop curativ.”

Monica Gubernat: „Și cei de la EON au adus un câine căruia i-a fost tăiată coada într-un mod curativ, nu?!”

Dorina Rusu, membru CNA: „Eu nu înțeleg ce dezbateri vreți să facem pe acest subiect. Despre tăiatul cozii? Cum să-i sancționăm noi pentru că apare un câine cu coada scurtă. Cum se poate așa ceva? Mi se pare culmea absurdului.”

Monica Gubernat, ironică: „Mai rămâne să vedem un copil fumând și totul va fi în regulă.”

„Nu e publicitate la tăiat coada”, a spus Radu Herjeu, pentru a încerca să spună că articolul propus (102 cu 1) s-ar putea să nu se suțină. „Nu aș vrea să văd la televizor un câine cu coada tăiată și sunt convins așa cum a existat un telespectator care a observat și a reclamat poate că o să fie și un diliu care să zică: dacă ăla a tăiat coada câinelui pot să o fac și eu acasă. Dar nu mi se pare că articolul acesta se susține”, a continuat aceasta.

Solicitarea de intrare în legalitate a spotului, pentru că „nu este conform cu dispozițiile legale” a trecut la limită, cu șase voturi „pentru”: „Ramona Sorescu, Alexandru Kocsis, Monica Gubernat (care a și propus), Gabriel Tufeanu, Răsvan Popescu și Radu Călin Cristea.”

„Împotrivă” au votat Dorina Rusu și Radu Herjeu.

Ce înseamnă intrarea în legalitate? Spotul nu mai poate rula în această variantă, în care încalcă legea, iar pentru a reveni pe TV trebuie să fie modificat.

Legislația invocată: ART. 10 – Este interzisă publicitatea care nu este conformă cu dispoziţiile legale.

