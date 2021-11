Coincidenţă sau nu? Bianca Drăguşanu şi Gabi Bădălău, văzuţi într-un loc “suspect” din Londra. Alex Bodi şi Daria au petrecut exact acolo

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău sunt plecați în vacanță la Londra, fix în locul în care și Alex Bodi cu Daria Radionova au pretrecut zilele trecute.

Mai mult decât atât, nu doar că au vizitat același oraș, dar au luat cina și în același restaurant în care Daria și Bodi au fost în urmă cu doar câteva zile, mai precis restaurantul de lux Novikov.

Atât Gabi Bădălău, cât și Bianca Drăgușanu au postat imagini din exclusivistul local.

Ce sumă cheltuie Bianca Drăgușanu pe lună doar pe haine!

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Bianca a vorbit despre toate acuzațiile care i se aduc, dar a și pus la dispoziție capturi ale facturilor, pentru ca totul să fie clar ca „lumina zilei”:

„S-a făcut pe TikTok un cont fals în care se spune că eu port haine fake. Argumentele care sunt: culoarea e altfel, nasturele stă altfel. Când faci o poză, în primul rând bagi filtre! Eu bag filtre pentru că mie așa-mi place. În al doilea rând, lumina, în al treilea rând, nu toate hainele arată în realitate fix ca în poze. Multora le fac retur pentru că nu sunt ca în poze”, începe Bianca seria declarațiilor.

Bianca nu se oprește aici și face dezvăluiri despre sumele pe care le „sparge” pe micile plăceri: „Am cheltuit peste 40.000 de euro în ultima lună doar pe haine numai de firmă. Dacă ar fi fost adevărat că îmi cumpăr haine fake, aș fi tăcut din gură și aș fi ignorat. Oricum, fiecare crede ce vrea! Dar când eu știu ce am comandat. Am pe mail bonurile, am făcut filmulețe și le-am postat” , a mai spus celebra blondă.