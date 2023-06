Coincidență stranie chiar înainte de BAC. Detaliul pe care l-a remarcat toată lumea abia acum. A fost fraudă?

Coincidență stranie la examenul de Bacalaureat 2023. Subiectele de la proba de Limba și Literatura Română au reușit să stârnească un val de reacții la nivel înalt. În mai multe licee din țară a apărut suspiciunea de fraudă. Iată ce s-a întâmplat, de fapt, în sesiunea iunie-iulie de la BAC 2023.

Luni, 26 iunie 2023, absolvenții de liceu au susținut prima proba scrisă la Limba și Literatură Română, din sesiunea iunie-iule BAC 2023. După ce examenul a început, absolvenții au fost puși în dificultate de semnificația expresiei ”de bună seamă”.

Elevii au primit un text la prima vedere, un fragment din ”Ion Creangă, viața și opera” de George Călinescu. Printre alte cerințe, candidații au avut de notat sensul din text al sintagmei ”de bună seamă”. Potrivit platformei dex-online, înaintea examenului de la ora 10, coincidență sau nu, pe Google și DEX Online au fost înregistrate peste 100 de căutări privind semnificația acestei sintagme, dar și 771 de căutări până la ora 12:45.

”Oare ce s-o fi dat la Bac? Editare ulterioară: am verificat logurile și aproape 100 dintre căutările lui ”de bună seamă” au fost înainte de ora 10 (inclusiv câteva înainte de ora 6)! Asta, în condițiile în care în medie, în ultima lună, a fost o singură căutare pe zi pentru această sintagmă!”, se arată pe pagina de Facebook a Dexonline.

Totodată, în mediul online au apărut informații potrivit cărora ar fi existat un grup de Whatsapp, cu peste 500 de membri, grup în care s-ar fi postat subiectele și răspunsurile de la proba scrisă de la Limba și Literatura Română.

A fost frauda la BAC 2023?

În cadrul unei conferințe de presă, Ministerul Educației, Ligia Deca, susține că aceste căutări din mediul online nu pot fi corelate științific cu faptul că elevii au avut acces la subiecte înainte de începerea examenelor. Totodată, din primele verificări, nu există posibilitatea ca subiectele să fi ”scăpat” în spațiul public.

„Ca urmare a informațiilor pe care l-am văzut cu toții în spațiul public, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație a procedat în primul rând la identificarea elementelor de securitate asociate procesului de extragere a variantele de subiecte și de distribuire către centrele de examen.

Spațiul de lucru în care se desfășoară acest proces este unul securizat. Toți cei care au acces la subiecte în acea dimineață au avut telefoanele lăsate la intrare, sigilate, nimeni nu a comunicat cu cineva din exterior. Din punct de vedere al posibilității de a fi scăpat în piață spațiul public subiectele, din toate verificările noastre nu este posibil.

Am verificat cu specialiștii din zona IT. Încercările de căutări efectuate în cursul zilei de ieri și în cursul zilei de astăzi, la nivelul Ministerului Educației, relevă în privința expresiei „de bună seamă” date diferite. Deci, în funcție de unitatea digitală pe care o utilizăm și în funcție de locul din care se face căutarea, rezultatul este diferit. De asemenea, inclusiv în această dimineață datele au fost diferite. Am discutat și cu specialiștii de la compania care gestionează motoarele de căutare (…)

În alte zile ale anului au fost căutări similare pe aceeași expresie, număr similar de căutări sau chiar mai mare, deci nu putem face o corelație între numărul de căutări și o potențială breșă de securitate la nivelul subiectelor”, declară Ligia Deca.

