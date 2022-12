Vlad Ștefan Stancu, 17 ani, a triumfat la Campionatele Europene de înot pentru juniori de la Otopeni, care au avut loc în vară, în perioada 5 – 10 iulie.

Sportivul celor de la CSA Steaua a obținut patru medalii, două de aur, la 1.500 de metri liber și ștafeta de 4×100 de metri liber masculin, plus două de argint, la 400 și 800 de metri liber.

La proba individuală de 1.500 metri liber a doborât recordul naţional la seniori, cu timpul de 15min 05sec, care îi aparţinea lui Dragoş Coman (15min 06sec 33/100, la JO 2004).

Colecție de medalii oferită de Vlad Stancu! Tânărul de 17 ani a triumfat la Campionatele Europene de înot pentru juniori și a doborât 25 de recorduri naționale

Stancu a doborât 25 de recorduri naţionale, iar la Campionatele Naţionale de la Bacău în bazin olimpic, în martie, a câștigat zece medalii, cinci la seniori şi cinci la tineret.

Sportivul care a început înotul la vârsta de șase-șapte ani este acum un specialist al probelor de fond și are ca obiectiv calificarea la Jocurile Olimpice 2024.

La Campionatul Mondial de natație pentru juniori de la Lima a triumfat din nou: bronz în proba de 1.500 de metri liber, medalie ce a venit după un argint la 400 metri liber și un alt bronz, la 800 metri liber.

„A fost un an cu așteptări mari, cu realizări foarte mari și suntem foarte fericiți. Ne gândeam că voi merge în niște timp foarte buni, dar nu că voi câștiga atâtea medalii și o să am asemenea performanțe. Nu le-am adunat, au fost destul de multe. Cea mai dragă medalie e cea de la 1500 de metri liber, de la Otopeni, când am ieșit campion european. Este proba mea preferată și pentru ea m-am străduit cel mai mult la antrenamente. Da, e altceva când cîștigi în fața publicului român pentru că ai parte de multă galerie, îți este cântat imnul la tine acasă și e un sentiment foarte plăcut” a declarat Vlad Stancu pentru Prosport.

Cum arată o zi din viața unui campion? „Mă trezesc la ora 5:30 ca să ajung la antrenament la 6:30, să mă încălzesc, la 7:00 intru în apă, iar antrenamentul are două ore – două ore și jumătate. Termin la 9:00, mănânc, mă duc acasă, poate mai apuc să dorm puțin, apoi mă duc la liceu (n.red. – e la Liceul cu Program Sportiv Emil Racoviță) până la 14:00 – 15:00. La 16:00 sunt la bazin, intru iar în apă. La 18:00 termin și ajung acasă undeva la 19:00 – 19.30. Mănânc și încerc să mă recuperez. Înot cam 12-13 kilometri pe zi” a mai spus Vlad.

Care e relația cu David Popovici?

Vlad Stancu a vorbit și despre relația de prietenie pe care o are cu David Popovici, puștiul minune al natației mondiale.

„În afara bazinului nu e nicio competiție cu David, ne cunoaștem de mult timp, suntem prieteni, dar în apă, la antrenamente ne întrecem. Așa ne dezvoltăm noi capacități și ne place” a precizat acesta, care pentru a progresa lucrează cu un nutriționist și un preparator fizic.

M-am lămurit într-un fel de unde vine porecla. O mamă a unei colege a venit la Otopeni cu un banner foarte mare pe care scria Stancu – Tancu. A fost ciudat la început…Dar, vine și de la faptul că înot probe lungi și am foarte multă anduranță – Vlad Stancu.