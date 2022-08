Comentariul anului! „Vând dric, 2.300 de euro”. Mesajul memorabil al unui cumpărător

Râzi cu lacrimi! Românii au avut întotdeauna o imaginaţie bogată şi niciodată nu s-au ferit să spună ceea ce gândesc indiferent de situaţie. Iată ce comentariu a primit un internaut, după ce a publicat un anunţ de vânzare pe internet. Răspunsul acestuia a stârnit cu siguranţă hohote de râs.

Protagonistul nostru, un bărbat care a publicat un anunţ de vânzare pentru un dric a primit o întrebare de la un posibil cumpărător. Pentru suma de 2.300 de euro cei interesaţi puteau să achiziţioneze automobilul.

CITEŞTE ŞI: RÂZI CU LACRIMI! ESTE COMENTARIUL ANULUI. CE RĂSPUNS A PRIMIT FEMEIA DUPĂ CE A PUS O ÎNTREBARE PE UN GRUP DE FACEBOOK

Se pare că un alt bărbat a fost atras de preţ, dar şi de descrierea pe care proprietarul a făcut-o, însă a decis să mai pună câteva întrebări suplimentare pentru a se asigura că merită investiţia.

Astfel, bărbatul a vrut să ştie câţi kilometri are maşina, dar şi dacă are probleme: „Bate ceva la ea sau are ceva probleme, câţi km are?”

Răspunsul nu a întârziat să apară: „Mai bate în spate. În capac. Dar rar”.