Comunicat. Carmen Tănase și secretul tinereții dezvăluit de dr. Dana Miricioiu: Injectările cu acid hialuronic

Actrița Carmen Tănase, cunoscută și iubită pentru rolurile sale remarcabile în teatru și televiziune, a luat recent o decizie care a stârnit interesul fanilor și al publicului larg. Pentru că a început filmările la un nou serial de succes, dar și din dorința de a face o schimbare, actrița a ales să recurgă la injectări cu acid hialuronic, sub îndrumarea și expertiza medicului chirurg estetician Dana Miricioiu.

Carmen Tănase a decis să apeleze la această procedură estetică pentru umplerea șanțurilor nazolabiale și liniilor marionetelor de la nivelul feței. În doar o singură ședință, sub mâna magica a medicului Dana Miricioiu, actrița a reușit să își întinerească aspectul și să își recapete încrederea în sine.

„Mi-a spus o prietenă că arăt așa de odihnită de parcă am fost doua săptămâni în Bahamas. Pe scurt, m-am întâlnit în viața asta cu o zâna. Se mai întâmplă, să știți, nu sunt doar eu cea aleasa. Are și nume omenesc, dar vi-l spun la final. Uite așa, când nu mai aveam nici o speranță și nici o tragere de inimă, am slăbit 10 kg și urmează alte 10 la rând șiiiiiiiii…,atenție ce spun acum, să-mi păstrez expresia feței, adică să nu se schimbe nimic și totuși să atrag atenția cu replici ca cea de la începutul postării. Și să mă simt bine cu mine. Sau, hai, să nu picăm în clișee, să mă simt MULT mai bine cu mine. Să am o relație prietenoasă cu oglinda. În fine, să nu mă mai sperii când dau cu ochii de mine după trei-patru ore de somn. Domne, pe scurt, să mă plac. Așa că, draga mea Dana Miricioiu, eu cred că asta e ditamai motivul să vă fac declarații publice, n-o să se supere nimeni și dacă există suspiciuni, îndoieli, cum s-or mai numi ele…,poftiți de încercați! Doamna Dana Miricioiu are o baghetă magică: bunul gust și simț!.”, a declarat actrița într-o postare pe conturile personale de social media.