COMUNICAT DE PRESĂ. MH Orchestra, alături de Iana Novac și Distinto, la Ateneul Român în „Nella Fantasia”

Orchestra fondată de Radu Petrovici participă la cea de-a cincea ediție a concertului de sărbători, pe 28 decembrie 2026, de la ora 19:00.

Finalul de an aduce MH Orchestra pe scena Ateneului Român, alături de soprana Iana Novac și grupul Distinto, în concertul „Nella Fantasia”. La pupitrul dirijoral se va afla Tiberiu Dragoș Oprea, într-o seară în care repertoriul clasic și muzica pop se întâlnesc în interpretări pop-opera.

Organizat de Asociația Tao Cultural, concertul ajunge la ediția a cincea și continuă o tradiție a întâlnirilor cu publicul în zilele dintre Crăciun și Anul Nou.

Pentru Radu Petrovici, fondatorul orchestrei, participarea la acest concert înseamnă bucuria de a construi muzică împreună cu artiști care aduc pe scenă personalități și sensibilități diferite.

„Țin mult la felul în care orchestra se întâlnește cu vocea unui artist. Acolo se simte munca noastră: în atenția la detalii, în felul în care ne ascultăm și ne completăm pe scenă. Asta îmi doresc să construim prin MH Orchestra, de fiecare dată. Mă bucur să fim alături de Iana Novac, Distinto și Tiberiu Dragoș Oprea la Ateneu. Sper ca oamenii să vină cu drag și să plece cu o melodie în minte și cu bucuria unei seri petrecute împreună”, spune Radu Petrovici.

„Nella Fantasia” propune un program în care vocile și orchestra își răspund, de la momente de sensibilitate la pasaje de forță. Invitați-surpriză și momentele speciale anunțate de organizatori vor completa această întâlnire de sfârșit de an.

MH Orchestra cultivă tradiția europeană a orchestrei de salon și o aduce în fața publicului prin programe care cuprind muzică clasică, muzică de film și reinterpretări ale unor piese pop. Prin proiectele inițiate de Radu Petrovici, ansamblul invită publicul să descopere legăturile dintre aceste repertorii și plăcerea de a le asculta în concert.

NELLA FANTASIA

28 decembrie 2026, ora 19:00 — Ateneul Român, București

Iana Novac • Distinto • MH Orchestra

Dirijor: Tiberiu Dragoș Oprea

Organizator: Asociația Tao Cultural