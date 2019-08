Conferință emoționantă susținută de Mihai Neșu: „Dumnezeu a reușit să transforme suferința asta într-un lucru minunat. Să ne vedem cu toții în Rai!”

Cariera lui Mihai Neșu a luat sfârșit pe 10 mai 2011, când s-a accidentat grav la un antrenament al echipei sale, FC Utrecht. În urma coliziunii cu un coleg de echipă, Alje Schut, Neșu a căzut la pământ, incapabil să miște de la gât în jos. Transportat de urgență la spital, Neșu a fost diagnosticat cu fractură de vertebră cervicală și a fost operat imediat. Astazi, Mihai a participat alături de 200 de tineri la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Moldova ce a avut loc în acest an la Iași.

Mihai Neșu a ținut un discurs emoționant pentru tineri și le-a povestit cum a ajuns să își transforme complet viața.

„Îmi pare bine să ne vedem și rău că nu am putut ajunge acolo. Eu am cunoscut Ortodoxia și am început să mă aproprii de Dumnezeu la 30 de ani. În viață nu există eșecuri, doar decizii greșite și drumuri care se închid. Dar Dumnezeu ne deschide altele, e mereu lângă noi și ne ajută. Neliniștea din sufletul meu m-a determinat să vin către Ortodoxie”, a spus Neșu, potrivit libertatea.ro

„Eu abia după doi ani și jumătate de la accident m-am făcut ortodox. Atunci am început să mă spovesc, să mă împărtășesc. Am avut o perioadă foarte grea cu mine, cu cei din jur și nu eram mulțumit de nimic. Am crezut că nu mai există niciun fel de scăpare. Schimbarea sufletului nostru necesită timp, dacă l-am murdărit și stricat în timpul vieții. Mi-am dat seama că nu pot schimba de pe o zi pe alta și-am ascultat de duhovnicul meu. Doar cu ajutorul rugăciunilor am reușit”, a completat acesta.

Mihai Neșu a povestit cum a ajuns în mijlocul deșertului la Mănăstirea „Sfântul Antonie” din Arizona, acolo unde a vrut să-l întâlnească pe Părintele Efrem Filotheitul.

„M-a primit altcineva acolo și i-am spus: «Părinte eu caut o rețetă să-mi rezolve toate problemele». Și el mi-a zis așa de frumos: «Da. Bine faci. Noi îți dăm rețete, dar tu trebuie să începi să gătești». Atunci mi-am dat seama că aveam rețeta de mult prin atâtea învățături pe care le are credința ortodoxă, care este ca o hartă perfectă ce ne ghidează în viața asta. Nu este în altă credință o hartă mai bună. Toate celelalte sunt puțin distorsionate! Dumnezeu, cu timpul, după vreo 3-4 ani după suferință și accident, mi-a schimbat un pic firea și lucrurile din jurul meu.

Din suferința mea Dumnezeu a făcut ceva foarte bun, dar fără multă participare a mea. Singura mea voință era să caut ce e de folos pentru sufletul meu. L-am lăsat pe Dumnezeu să lucreze așa cum știe El mai bine și iată că a reușit să transforme suferința asta într-un lucru minunat. Viața mea s-a transformat din ceva care putea însemna, cum zic unii, tragedie, blestem, într-o viață binecuvântată. Pot să zic că acum sunt mai fericit decât înainte de accident! Pe lumea asta suntem de folos doar când încercăm să facem voia lui Dumnezeu”, le-a mai spus Mihai tinerilor de la Iași.

“Viața este făcută cu necazuri și bucurii”

„Tinerii trebuie să aibă o fundație bazată pe credință și să fie plăcut de Dumnezeu. Ca să faci asta e foarte greu în ziua de azi, dar duhovnicii vă pot ajuta. Sunt ca doctorii când avem nevoie de ajutor. Duhovnicii ne ajută să o luăm pe drumul cel bun. Viața este făcută cu necazuri și bucurii. Orice zi este o șansă pentru noi. A fost o bucurie mare să văd atâția tineri care sunt pe drumul bun, alături de biserică. Vă doresc în continuare să petreceți cu bine acolo, să vă fie de folos sufletelor tot ce învățați! Să puneți în practică toate învățămintele lui Hristos. Să ajungem cu toții acolo unde vrea Dumnezeu, la sfințenie, și să ne vedem cu toții în Rai!”, a declarat la final Mihai.