Connect-R și Misha s-au împăcat? Vedeta a făcut declarații: “Sentimentele nu au cum să dispară”

Connect-R și Misha au anunțat despărțirea lor anul trecut, iar toată lumea a rămas fără cuvinte, deoarece niciunul dintre ei nu dădea de bănuit că relația lor ar fi avut probleme. Acum, cei doi se înțeleg foarte bine, au mers chiar și în vacanță împreună, de dragul fiicei lor, Maya.

Recent, cântăreața a făcut mărturisiri și a povestit că încă mai are sentimente pentru fostul ei soț, dar nu a recunoscut vreo împăcare ca și cuplu, dar nici nu a negat o posibilitate. „Mă descurc, Maya e la grădi până la ora 18, e deschisă şi pe timpul verii. Acum e cu Relu, stă cu ea, film… ne descurcăm. Au o relaţie frumoasă. (…) Da, e dependentă de el, ăi caută mereu atenţia. Probabil da (n.r. o nouă vacanţă cu toţii). Nu am stabilit nimic. Momentan avem program destul de încărcat. (…) Suntem în relaţii foarte ok. În momentul în care stai atâţia ani cu o persoană şi construieşti o familie, sentimentele nu au cum să dispară de pe o zi pe alta, asta e clar”, a spus Misha pentru Antena Stars.

”Prezentul îți oferă șansa să faci totul cum trebuie”

Connect-R nu consideră că ”și-a ratat căsnicia”, fiind de părere că el și Misha nu au avut ”timp” să ”crească împreună”. Totul a fost ”pe repede înainte”. Totuși, vedeta lasă să se înțeleagă că există o portiță către împăcare, fiindcă ”prezentul îți oferă șansa să faci totul cum trebuie”.

Nu cred că mi-am ratat căsnicia… Ceea ce nu se vede, ce nu se știe este că eu nu cred că mi-am ratat căsnicia. Eu cred că eu și Mihaela nu am avut timp să creștem împreună, totul a fost pe repede înainte, a dfost din dragoste, încă mai e dragoste și cred că va mai fi. Mai devreme am vorbit cu ea. E subiectul meu sensibil, e femeia pe care o iubesc cel mai mult. Avem vacanțe împreună, încă mai avem planuri împreună. Știi cum… timpul înapoi nu poți să-l mai dai, dar prezentul îți oferă șansa să faci totul cum trebuie. Este genial ca într-un cuplu, atunci când unul are o problemă, să fie o problemă rezolvată în 2. Copilul este sensul evoluției ca viitorul să fie mai bine decât trecutul”, a declarat Connect-Rîn timpul emisiunii „Răi da Buni”.