Continuă scandalul dintre Ruxi și Anda Adam. Între cele două a intervenit şi Ioana Filimon

Discuţiile aprinse dintre Ruxi şi Anda Adam sunt departe de a se fi terminat. În ediţia din această seară, cele două concurente şi-au aruncat cuvinte grele, însă o altă colegă intervine în cearta lor. Iată ce s-a întâmplat de această dată.

Tensiunea creşte în platoul de la „Bravo, ai stil! Celebrieties”. Anda Adam și Ruxi sunt din nou în centrul atenţiei, însă nu prin ţinutele pe care le prezintă, ci cu o nouă ceartă. Se pare că o glumă nevinovată a iscat o adevărată discuţie aprinsă.

De această dată însă, între acestea intervine şi Ioana Filimon care este deranjată de faptul că Anda Adam întârzie, deși i-a fost spus clar să ajungă la 9 jumătate la filmări.

Astfel, îndragita cântăreața nu s-a mai putut abține și i-a dat o replică și acesteia.

„Esti cam sefa aici cu toata lumea cu discutiile. Si cu programul pe usa.”, a spus Anda Adam.

CITEŞTE ŞI: ANDA ADAM ȘI NICOLETA DRAGNE ŞI-AU ARUNCAT CUVINTE DURE LA „BRAVO, AI STIL! CELEBRITIES”. CE ŞI-AU REPROŞAT CELE DOUĂ CONCURENTE

Bineînțeles și Miss România a avut o replică la fel de acidă: „Da, o sa vorbesc, n-o sa tac in viata asta, sa fie clar. Arunci niste cuvinte si apoi te astepti sa n-aiba nimeni nicio reactie?!”

Ruxi susține în continuare că Anda Adam abia acum își arată adevărata față.

„Eu cred ca acum isi arata adevarata fata sau una din adevaratele ei fete”, a spus Ruxi.

De la ce a pornit scandalul dintre cele două concurente

Se pare că Anda Adam a spus la testimoniale că Ruxi emană vulgaritate. Acest lucru a deranjat-o pe creatoarea de conținut, care i-a întors imediat replica.

„Nu este vreo pitipoanca sau o fandosita. Eu cand am vazut-o pe ea in online, fix asa am perceput-o; asa cu sa moara Franta, sa…si banuiesc ca asta este ea, este credibila in online. In emisiune este la fel, doar nu o veni sa o faca pe vreo finuta. Cand defileaza, gesturi, mimica, chestii. Ea intr-o defilare face o tarala. Sunt niste gesturi vulgare si asta face si in online”, a spus Anda Adam.

Anda Adam a continuat să descrie faptul că Ruxi are gesturi total nepotrivite pentru o femeie care se vrea a fi stilată.

„Vine se ia de pantaloni. Fiecare defileaza diferit, insa in sensul ala vulgar si dur, ce prezinti aici, aia faci si in online. Eu nu am folosit aceste cuvinte. Nu ma mai justific. Nu poti veni sa fii ca Sensy. Cum numesti cand faci cand defilezi asa? Este aceeasi, nu? Ea e mai baietoasa…”, a spus Anda Adam.

Sursă foto: Instagram