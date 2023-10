Corina Bud, bombă nucleară la 43 de ani, deși nu a trecut niciodată pragul cabinetului medicului estetician. CANCAN.RO i-a aflat secretul: “Am posterior ca al lui J Lo! Sunt...” + Când se va “tuna”

La 43 de ani, Corina Bud se numără printre puținele vedete fără silicoane. Artista a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO care este motivul pentru care nu a apelat la implantul mamar. Ea ia în calcul să facă acest lucru, dar doar la o vârstă înaintată. Mai precis, ne spune artista, se va tuna abia la 80 de ani! Până atunci, nu-și va face nicio intervenție estetică.

Într-un amplu interviu pentru CANCAN.RO, Corina Bud a mărturisit că nu a luat niciodată în calcul să facă implant mamar. În primul rând, pentru că e minionă, are un posterior ce iese în evidență, și nu i-ar sta bine cu un bust prea mare. Mai mult, artistei îi plac proprii săi sâni, care sunt foarte rotunzi, potrivit mărturisirilor sale.

Artista ne-a mai spus, printre altele, și care este motivul pentru care a dispărut de pe scenă, pentru o perioadă, cum se menține în formă și ce planuri de viitor are.

CANCAN.RO: Corina, circulă zvonul că ai fi însărcinată…

Corina Bud: Nu, este exclus. Dacă se va întâmpla, nu am nimic de ascuns. Am fost doar și mi-am făcut niște analize de rutină, la o clinică. Probabil că m-a văzut cineva… Aș fi anunțat cu mare drag.

CANCAN.RO: Dar îți mai dorești un copil?

Corina Bud: Nu mi-a plăcut niciodată să forțez lucrurile. Dacă se va întâmpla, de ce nu? Robin e deja mare. Nu zic nu nicodată. Nu opun rezistență, dar nici nu forțez lucrurile. Un copil e întotdeauna binevenit.

( NU RATA: PE ASTA NU AR FACE-O CORINA BUD! ARTISTA S-A DAT ÎN VILEAG ȘI A RECUNOSCUT: „E FOARTE HARDCORE PENTRU MINE!” )

N-a fost niciodată căsătorită

CANCAN.RO: Altfel, ce mai faci?

Corina Bud: Muncesc, am scos și piesă nouă. În rest, sunt mai bine ca niciodată. Băiatul acum e mare, are 15 ani, mă focusez pe el, că e la vârsta când are nevoie de sfaturi. El e la o școală privată, nu a avut examen, a intrat direct în clasa a IX-a.

CANCAN.RO: S-a decis spre ce domeniu se va îndrepta?

Corina Bud: Încă nu e hotărât, e mai confuz. Probabil bussines. Cântă și el, dar îi place trapul. E un trand acum, cum erau Depeche Mode sau alții, pe vremea noastră. Rapperii noștri vechi erau însă mai altfel. Dar ce să facem, nu ne putem opune.

CANCAN.RO: Te-ai gândit să te recăsătorești?

Corina Bud: Nu m-am recăsătorit, sunt într-o relație și-mi e foarte bine așa. Sunt happy așa. Eu nu am fost niciodată căsătorită, nu e o prioritate. Important e să fiu bine.

În ce relație a rămas cu tatăl fiului său

CANCAN.RO: În ce relație ești cu tatăl băiatului? Te ajută în educația lui?

Corina Bud: Se văd, se ocupă și el. Merge și la tatăl lui. Ne consultăm, toate sunt bune. Toți urmărim ca copilul să fie bine. Chiar dacă e perioada asta a adolescenței, educația pe care i-am dat-o contează.

CANCAN.RO: Ce sfaturi i-ai dat să-l ții departe de tentațiile nocive?

Corina Bud: I-am spus să-și aleagă tot timpul prietenii cu grijă. Pentru că prietenii te pot ridica sau te pot trage în jos. El a înțeles treaba asta. Se uită la documentare despre droguri. Știe că doar la distrugere duc și are consecințe pe termen lung. Din punctul acesta de vedere, e foarte matur. La o petrecere, să mai bea un coktail, nu e o problemă. Dar drogurile îi distrug viața, de aceea discutăm și îi suntem prieteni. Ca părinți, trebuie să fii acolo, tot timpul lângă copil. Noi asta facem, comunicăm mult, povestim. Dar îi dau libertate, nu-l poți ține în casă, ca apoi să o ia razna.

( ACCESEAZĂ ȘI: FACE SENZAȚIE CU FIECARE APARIȚIE! CUM AM FOTOGRAFIAT-O PE CORINA BUD PE ”MAGHERU”! + PANTALONII PE CARE I-A PURTAT… )

Motivul pentru care a dispărut, pentru o perioadă, de pe scenă

CANCAN.RO: Ce părere ai despre actuala generație de artiști?

Corina Bud: E adevărat că acum e diferit față de acum câțiva ani. E foarte multă muzică, industria a evoluat. Muzica e mult mai superficială. Nu pot nega că nu-mi plăcea mai mult acea petrioadă, cu acele hituri pe care și acum le fredonăm. Era mai multă personalitate și substanță ca acum. Dar ne adaptăm, tehonologia avansează.

CANCAN.RO: Ai făcut vreodată vreun compromis ca să rămâi în trand?

Corina Bud: Nu, și nici n-aș face. Mi-a fost chiar și greu să mă adaptez. De aceea, câțiva ani m-am retras puțin. M-am focusat pe educația și creșterea lui Roby. Nu înseamnă că îi judec pe cei care au reușit așa. Nu mă regăsesc în filmul acesta. Pentru mine a fost important, pentru că am făcut muzică din pasiune, să dau calitate decât cantitate. Și totul să fie făcut ca la carte, să-mi placă mie. Nici nu am avut presiunea de aș face compromisuri, dar nici nu aș fi făcut ceea ce nu-mi place.

CANCAN.RO: Ce gen de muzică nu asculți niciodată?

Corina Bud: Îmi place să ascult orice gen de muzică. Nu judec nici trapul, nici manelele. Le tolerez.

Cum își menține silueta

CANCAN.RO: Cum reușești să-ți menții silueta?

Corina Bud: Fac sport și mănânc. Nu țin diete, dar sunt zile în care cumva echilibrez situația. Am un mod de viață destul de sănătos. Beau puțin. Nu pierd nopțile. Acum chiar sunt în formă bună. De asta îmi și permit să port anumite ținute.

Mănânc de toate, dar nu fac excese. În vacanțe mănânc foarte mult, dar când petrec, a doua zi mănânc foarte puțin. Evit dulciurile, le consum doar ocazional, îmi plac prăjiturile de casă. Am renunțat la sucurile acidulate. Mănânc și sarmale, și slănină. Dar niciodată nu aș consuma fast-food. Sw întâmplă foarte rar să merg acolo.

CANCAN.RO: Dar tenul?

Corina Bud: Nu sunt adepta injecțiilor. Dar fac proceduri non-invazive, cum ar fi morfeus, o procedură care-ți stimuealză colagenul. La mine tenul e perfect. Mai un laser de toamnă, și atât. Evit acidul și botoxul pentru că-ți schimbă fizionomia, deformează trăsăturile.Fac trei ședințe la două luni, apoi una de întreținere. Nu fac nici măcar masaje anticelulitice.

„Mă tunez doar la 80 de ani”

CANCAN.RO: Te-ai gândit vreodată să apelezi la implantul cu silicon?

Corina Bud: Sunt tipologia deliciosă. Am posterior ca al lui J LO, ce-mi mai trebuie silicoane? Eu sunt minionă, cum aș arăta eu cu două bidoane? Sub nicio formă. Plus că am sâni frumoși. Sunt rotunzi. Nu-mi doresc alții. Am zis că la 80 de ani mă tunez. Vreau să arăt beton, atunci fac operații și de toate. Deși s-ar putea rămâne tunată, la cât de bine mă întrețin. M-am conservat bine.

E genetic. Sport n-am făcut, aveam doar tentative. Acum fac, m-am apucat. Și picioarele le am avut mereu musculoase, iar când mergeam la sală se umflau prea tare. Acum, de la o anumită vârstă, a început și la mine să mai apară un semn. Am fund, sâni mari am avut când am alăptat. Nu mi-a plăcut deloc.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.