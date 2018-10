Cornel Dinu îi desființează pe jucătorii lui Dinamo: „ Majoritatea sunt jucători care cu stângul nu dau, cu dreptul nu pot, la cap nu sar. Nu ai ce să faci cu ei!”

La puțin timp după remiza albă de la Chiajna dintre Concordia și Dinamo, acesta fiind cel de-al șaptelea meci consecutive bifat de „câini” în Liga I fără victorie, Cornel Dinu, legenda alb-roșilor s-a dezlănțuit, desființându-I pe jucătorii care îmbracă tricoul lui Dinamo.

„La ce se joacă, la ce nenorociri s-au întâmplat la Dinamo, începând cu selecţia şi cu numirea antrenorilor, e un punct câştigat de Dinamo. La Dinamo, a fost un ghiveci de jucători. Salomao nu depăşeşte pe nimeni, joacă cu viteza de Mobră, cu viteza prietenului nostru Furdui, care pleacă seara cu o motoretă. Şi nici nu-i merge motorul, împinge din picioare. Cam aşa joacă şi Dinamo, n-are motor, împinge din picioare. De ce să îl aduc pe Cooper, de ce să îl aduc pe Gomelt? Gomelt are 14 mii de euro, iar din punctul acesta de vedere este vinovat şi Negoiţă pentru că îi lasă pe ăştia să arunce cu banii. Cum să îi dai 14 mii de euro lui Gomelt? Pentru că Gomelt nici măcar nu e o gumă, să mai ştergi ceva din ce joacă adversarul pe teren. Dezastrul este făcut concepţional, de-a lungul timpului”, a declarat Cornel Dinu la Telekom Sport.

„Procurorul” nu le mai dă nicio șansă „câinilor” la play-off și susține că ar fi un miracol ca Dinamo să nu se bată la retrogradare în acest sezon.

„Eu cred că e un miracol dacă Dinamo reuşeşte să rămână pe un loc rezonabil în play-out. Nu are ce să caute Axente la Dinamo, nu are ce să caute Gomelt. Majoritatea sunt jucători care cu stângul nu dau, cu dreptul nu pot, la cap nu sar. Nu ai ce să faci cu ei. Trebuie să te gândeşti: l-am adus pe Katsikas. Are mobilitate? Nu. Are marcaj? Nu. Dă cu capul? Nu, pentru că nu sare. Îi bagi ziarul sub picior şi abia se desprinde de la pământ. Plasament are? Nu. Păi de ce îl iau, domnule? La vremuri noi, impostori noi. Asta este România. Nu oameni noi, ci impostori noi în toate domeniile şi în fotbal” , a conchis Cornel Dinu.