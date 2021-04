Coronavirus România, 21 aprilie 2021. Câte cazuri noi de COVID-19 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat numărul de români care s-au infectat cu SARS-CoV-2, de la începutul pandemiei până astăzi, 21 aprilie 2021, dar și în ultimele 24 de ore.

Bilanțul infectărilor cu virusul SARS-CoV-2 în România, 21 aprilie 2021

Pana astăzi, 21 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.037.009 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 954.868 de pacienti au fost declarati vindecati. In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 3.006 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Câte teste au fost făcute până la data de 21 aprilie 2021

Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 7.178.943 de teste RT-PCR si 806.564 de teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 24.562 de teste RT-PCR (14.919 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 9.643 la cerere) si 10.282 de teste rapide antigenice.

Pe teritoriul Romaniei, 45.391 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 11.475 de persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 41.888 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 90 de persoane.

2.591 de apeluri la numărul unic de urgență

In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 2.591 de apeluri la numarul unic de urgenta 112 si 677 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor.

Ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, politistii si jandarmii au aplicat, in ziua de 20 aprilie, 4.272 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 753.300 de lei.

Situația epidemilogică din 20 aprilie 2021

Ieri, 20 aprilie 2021 pe teritoriul României, au fost confirmate 1.034.003 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 950.242 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.931 cazuri noi de persoane infectate cu SARS–CoV–2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Câte teste s-au făcut până la data de 20 aprilie 2021, în România

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 7.154.381 de teste RT-PCR și 796.282 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 23.388 de teste RT-PCR (13.178 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.210 la cerere) și 12.358 de teste rapide antigenice.

De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 424 de teste RT-PCR, prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 20 aprilie a.c.

De asemenea, până ieri, pe teritoriul României, 46.551 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 11.837 de persoane se află în izolare instituționalizată. Mai mult, 42.658 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 131 persoane.

Anticorpii dispar la 6 luni de la infectarea cu noul coronavirus

Conform datelor unui nou Studiu Rheinland, realizat în regiunea oraşului Bonn, protecţia cu anticorpi este temporar limitată după varianta usoară sau asimptomatică a COVID-19. În cercetarea făcută de Centrul pentru Afecţiuni Neurodegenerative (DZNE) s-a menționat că fiecare al cincilea pacient vindecat de coronavirus nu mai are anticorpi după şase luni.

Criza epidemiologică, la nivel mondial

Cele mai noi date privind pandemia de coronavirus la nivel mondial arată că există 141 754 944 de persoane care au contractat temuta boală, iar 3 025 835 au pierdut lupta la viață, conform World Health Organization. Oficialii din cadrul OMS au anunțat că 120.623.683 de victime ale virusului SARS-CoV-2 s-au vindecat. SUA, India, Brazilia, Franța, Rusia, UK, Turcia, Italia, Spania, Germania, Polonia, Argentina, Columbia, Mexic și Iran sunt cele mai afectate state de criza epidemiologică.

Situația epidemiologică a românilor din afara țării

In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, 23.510 cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 2.542 in Italia, 16.773 in Spania, 195 in Marea Britanie, 127 in Franta, 3.124 in Germania, 93 in Grecia, 49 in Danemarca, 37 in Ungaria, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 5 in SUA, 8 in Suedia, 137 in Austria, 22 in Belgia, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 47 in Elvetia, 4 in Turcia, 2 in Islanda, 2 in Belarus, 7 in Bulgaria, 13 in Cipru, 2 in India, 5 in Ucraina, 8 in Emiratele Arabe Unite, 14 in Republica Moldova, 3 in Muntenegru, 218 in Irlanda, 4 in Singapore, 3 in Tunisia, 8 in Republica Coreea, 2 in Bosnia si Hertegovina, 2 in Serbia si cate unul in Argentina, Luxemburg, Malta, Brazilia, Kazakhstan, Republica Congo, Qatar, Vatican, Portugalia, Egipt, Pakistan, Iran, Slovenia, Federatia Rusa, Croatia si Finlanda. De la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) si pana la acest moment, 189 de cetateni romani aflati in strainatate, 34 in Italia, 19 in Franta, 43 in Marea Britanie, 60 in Spania, 14 in Germania, 2 in Belgia, 3 in Suedia, 5 in Irlanda, 2 in Elvetia, 2 in Austria, unul in SUA, unul in Brazilia, unul in Republica Congo, unul in Grecia si unul in Iran, au decedat.

Dintre cetatenii romani confirmati cu infectie cu noul coronavirus, 798 au fost declarati vindecati: 677 in Germania, 90 in Grecia, 18 in Franta, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Namibia, unul in Luxemburg, unul in Tunisia si unul in Argentina.