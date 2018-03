Cosmin Contra: „Îmi felicit jucătorii!”

Cosmin Contra, sleecționerul reprezentativei României, a declarat la finalul partidei pe care elevii săi au câștigat-o la Craiova pe „Ion Oblemenco” cu Suedia, că cel mai mare câștig al selecționatei pe care o conduce este „mentalitatea”!

„Guriță” a ținut să-și felicite jucătorii pentru felul în care s-au dăruit contra Suediei, reprezentativă care va participa la Campionatul Mondial din vara acestui an din Rusia.

„Eu cred că am avut inspiraţie la schimbări în cele două meciuri de pregătire. Cred că ceea ce am reuşit cu aceşti băieţi în cele şase meciuri de la echipa naţională este vorba despre o schimbare de mentalitate. E vorba de sacrificiu, cei care au intrat în teren de fiecare dată s-au bătut pentru fiecare minge. Cred că am dovedit că ne putem lupta cu echipa Suediei, i-am felicitat pe băieţi şi pot spune că a fost un test de maturitate. Suedia este o echipă foarte bună şi merită să fie la Campionatul Mondial. Am avut condiţii grele de antrenament, am trecut de la suprafaţa artificială de antrenament, apoi ne-am dus pe terenuri moi, am trecut la terenul perfect din Israel, iar în meciul cu Suedia am dat peste un teren foarte greu. Îmi felicit jucătorii pentru devotamentul pe care l-au arătat în acest meci” , a declarat Cosmin Contra la conferinţa de presă care a urmat după meci.

Dorin Rotariu a decis amicalul cu Suedia, echipă calificată la Campionatul Mondial cu un gol marcat în minutul 57, la puțin timp după ce a intrat pe teren. Amicalul de pe „Ion Oblemenco” dintre România și Suedia s-a încheiat cu scorul de 1-0 pentru „tricolori”!