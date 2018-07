Cosmin Natanticu se pregătește de nuntă: ”Nu fac stand-up la nuntă, nici Eliza nu cântă la nuntă că aduce ghinion”

Cosmin Natanticu se pregătește de nuntă! Marele eveniment va avea loc în septembrie, iar comediantul și aleasa inimii sale au făcut câteva mărturisiri în legătură cu cel mai important eveniment din viața lor. (Promotiile zilei la monitoare)

Cosmin Natanticu și Eliza Georgescu se vor căsători în mai puțin de două luni. Marele eveniment va avea loc în Corbeanca, de Sfânta Ana, iar nașii celor doi vor fi Cătălina și Mihai Bobonete.

”Pe 9 septembrie, în zona Corbeanca e nunta. E de Sfânta Ana… Ne-am certat de la citații. De pe 8 până pe 11 septembrie am liber de la filmări, doar zilele acelea când am nunta, apoi mă întorc iar la filmări. Nu fac stand-up la nuntă, nici Eliza nu cântă la nuntă că aduce ghinion. Având în vedere că Bobonete este naș, speram ca el să facă show.”, a mărturisit Cosmin Natanticu în cadrul unei emisiuni TV.

Eliza Georgescu și-a făcut rochia de mireasă la croitoreasă

Eliza Georgescu și-a făcut rochia de mireasă la croitoreasă

Eliza Georgescu nu și-a cumpărat rochia de mireasă ci a preferat să și-o facă la o croitoreasă. Blondina a știut care este rochia visurilor sale și, împreună cu o prietenă, a ales materialele.

"Rochia e aproape gata. Invitațiile le-am trimis de curând. Sunt sub forma unei citații. Am o prietenă care m-a ajutat să îmi aleg materialele pentru rochie. Mi-am ales două materiale, sunt foarte scumpe. Nu prea avem certuri, am fost foarte ocupați în ultima perioadă… Eu mi-am făcut band-ul meu, am foarte multe cântări. Cosmin e cu proiectele lui.", a declarat Eliza Georgescu în cadrul unei emisiuni TV.