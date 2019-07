Cosmina Vlad a dispărut înainte ca Alexandra Măceșanu să fie răpită și ucisă! Oficial, fata de 18 ani este căutată naţional și internaţional

În timp ce părinții Alexandrei Măceșanu și ai Luizei Melencu trăiesc un infern de când monstrul din Caracal a recunoscut că le-a sechestrat, violat și ucis cu bestialitate, mama și tatăl unei tinere din orașul Ianca speră și se roagă ca aceasta să fie găsită în viața. Cosmina Ionela Vlad a dispărut cu două săptămâni înainte ca adolescenta de 15 ani să fie răpită și ucisă, deși a sunat de trei ori la serviciul unic de urgență ca să fie salvată din mâinile călăului care o torturase și o abuzase sexual.

Citește și: Milena Gavrilă are 14 ani și a dispărut de mai bine de două săptămâni. Explicația halucinantă oferită tatălui ei de un polițist

Cosmina Vlad a dispărut în urmă cu 20 zile

Cosmina Vlad are 18 ani, locuiește în orașul Ianca, județul Brăila și pe 9 iulie ea a dispărut de acasă. Părinții și apropiații sunt disperați și nu știu unde să o mai caute… ei au anunțat dispariția și la poliție, iar aceasta este acum național și internațional. Tânăra avea rezultate bune la învățătură, absolvind Colegiul Național ”Gheorghe Munteanu Murgoci”, specializarea matematică-informatică și obținând 8.36 la examenul de Bacalaureat.

Semnalmente Cosmina Ionela Vlad: înălţime 160 de cm, constituţie slabă, aproximativ 40 de kg, ochii căprui, părul şaten, drept, lung peste umeri. Prezintă pe partea dorsală, la nivelul bazinului, un tatuaj în formă de aripi de înger cu iniţialele “A” şi “C”. Îmbrăcăminte şi încălţăminte la data dispariției: rochie de culoare alb cu dungi negre, încălţată cu sandale cu talpă normală tip leopard, având asupra sa şi un rucsac de culoare alb cu negru.

Fosta dirigintă a Cosminei Vlad, mărturii cutremurătoare despre comportamentul fetei

Diriginta fetei a făcut dezvăluiri importante despre eleva sa, precizând că fata a fost o elevă foarte bună, dar apoi a devenit retrasă, îngândurată şi lipsea de la şcoală, având la un moment dat chiar şi nota scăzută la purtare din cauza absenţelor.

“A fost o elevă destul de retrasă, fără să facă probleme, doar că, din când în când, avea absenţe. Eu, în calitate de dirigintă o tot ţineam din scurt, să nu lipsească. Am vorbit cu tatăl ei o data si cu mama ei de doua ori. Ea nu ii anunta cand ii convocam la sedinta. Aveam un numar de telefon al parintilor, dar nu era cel adevarat. Ea se straduia sa fie bine, in primii doi ani a fost o eleva foarte buna, dar apoi a devenit retrasa, ingandurata. Si cu colegii era destul de rezervata. Tatal ei era ingrijorat din cauza absentelor, dar si din cauza anturajului. Dupa ce parintii au aflat adevarata situatie scolara a Cosminei, ea nu a mai lipsit o perioada. A avut si nota scazuta la purtare din cauza absentelor. De altfel, nu facea nicioproblema. Era retrasa, parea ca are niste probleme, nu a legat prietenii cu colegii, am indrumat-o chiar sa mearga la un psiholog. In ultimul an, la Fizica, doamna profesor era ingrijorata deoarece eleva parea ca nu este suficient de pregatita, dar apoi s-a apucat mai mult de invatat. Scuza absentele pe motiv de sanatate, ca nu s-a simtit bine sau nu s-a trezit. Statea singura, in gazda, foarte aproape de liceu”, a declarat Covaci Daniela, diriginta elevei disparute, pentru infobraila.ro.

Persoanele care pot oferi informaţii despre locul în care acesta se află Cosmina Vlad sunt rugate să apeleze numărul de urgenţă gratuit 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie.

Conform datelor oficiale furnizate de Poliţia Română, în acest moment sunt 512 copii daţi dispăruţi la noi în ţară. Dintre ei, 298 sunt fete, iar 214, băieţi. În unele situaţii, dispariţiile sunt semnalate de mai bine de 13 ani, iar cazurile nu au fost nici acum rezolvate. La adulţi, numărul dispăruţilor în România este şi mai mare, de peste 2.000. Recent, statisticile arătau că, în total, circa 2700 de persoane sunt date dispărute în România, adulţi şi copii.