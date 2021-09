Cove, dezvăluiri despre relația pe care o are cu Diana Bart. Luni va începe ”Flash Monden” în noua formulă

Cove a făcut dezvăluiri despre relația pe care o are cu Diana Bart. Luni, 13 septembrie, începe ”Flash Monden” în noua formulă.

După ce și-a anunțat plecarea din trustul Pro TV, Cove a semnat un contract cu alt post de televiziune. Din 13 septembrie, de la ora 19:30, acesta va reveni pe micile ecrane și împreună cu Diana Bart va prezenta emisiunea ”Flash Monden”, la Prima TV.

Prezentatorul TV a dezvăluit faptul că pe noua lui colegă a cunoscut-o în urmă cu mulți ani, tot în cadrul trustului. Și-au dorit să lucreze împreună și, iată, că totul a devenit realitate. (CITEȘTE ȘI: COVE A SPUS ADEVĂRUL! CARE ESTE MOTIVUL PENTRU CARE A RENUNȚAT LA EMISIUNEA „VORBEȘTE LUME”. „SINGURUL MOTIV DE NEMULȚUMIRE ERA ACELA CĂ…”)

”Pe Diana am cunoscut-o în urmă cu mulți ani, când eram la Prima TV, am și fost invitat într-o emisiune pe care o făcea ea la momentul acela, emisiune în care ea gătea. Am descoperit atunci că suntem pe aceeași lungime de undă. Nu ne gândeam că vom ajungem să lucrăm împreună, cu toate că ne doream lucrul acesta. Iată, de azi sunt acolo.

Eu sunt convins că vom reuși, eu și Diana Bart, noua mea colegă, să îi cucerim pe telespectatori și să le aducem în fiecare seară informații plăcute, utile, mondene despre noi și despre alții. În viață sunt tot felul de momente, cum spunea o mai veche prietenă de-a mea, viața este plină de „Surprize, surprize”. Nu trebuie neapărat să fie un motiv anume să te facă să te schimbi, să faci o schimbare. Pur și simplu vine un moment când o iei pe un alt drum.”, a declarat Cove pentru Click.

Cove, încrezător în noul proiect

Încrezător în noul proiect, Cove abia așteaptă să revină pe micile ecrane la postul cu care a mai colaborat în urmă cu câțiva ani. (VEZI ȘI: CU CINE A FOST ÎNLOCUIT COVE LA „VORBEȘTE LUMEA”! ADELA POPESCU ARE DOI COLEGI NOI. „MĂ BUCUR SĂ MĂ ALĂTUR ECHIPEI”)

„Sunt bucuros să fiu, la debut de toamnă, parte a unei echipe tinere şi entuziaste. Revin cu drag în locul în care m-a simțit atât de bine. M-am bucurat să revăd prieteni vechi, dar şi să îmi fac prieteni noi. Şi cred că voi face, alături de Diana, o echipa de senzaţie. Îi aştept pe bunii mei, cum îmi place să le spun prietenilor mei din faţa micului ecran, de luni până vineri şi duminică seară să povestim despre toate mondenităţile de la noi şi de peste hotare. Vom face să fie o întâlnire dorită şi memorabilă”, a declarat Cove pentru Paginademedia.ro.