CR8 și-a anunțat plecarea din Bănie: „Nu stau acolo unde nu sunt lucrurile ok și vinovatul sunt eu!”

Eșecul din Bănie cu Chindia, scor 1-0, înregistrat de „U” Craiova 1948, i-ar putea fi fatal lui Maius Croitoru.

Cu toate că are susținerea celor din „Peluza Sud”, CR8 a declarat că este dispus să renunțe la funcție pentru a crea un șoc la echipă.

„Un meci slab, nu sunt de spus mult prea multe. Am întâlnit o echipă mai puternică decât noi, asta e realitate și e lucrul firesc ca echipa mai puternică să câștige. Să vă spun ceva, cel mai ușor în fotbal e să-ți pierzi încredere și după ce ai pierdut-o degeaba ești un fotbalist bun. Am vorbit cu ei, încrederea e lucrul pe care noi l-am pierdut. Ce s-a întâmplat azi și ce s-a întâmplat cu Mioveni nu dă speranțe nimănui. Eu sunt vinovat în acest moment, nu pot să stau să-mi bat joc de munca unui om, de banii familiei lui. O să am o discuție cu nea Adi să vedem ce găsim. Lucrurile nu sunt cum mi-aș dori. Vreau să am o discuție cu domnul Mititelu, pentru că e nevoie de un șoc la echipă. Nu e ok, iar eu nu stau acolo unde nu sunt lucrurile ok și vinovatul sunt eu. Fanii trebuie să înțeleagă că mai presus de ei e evoluția echipei, mi-aș fi dorit să reușeșc. Când pierzi de așa manieră, cu niște fotbaliști care acum două luni erau cei mai buni… mi se pare ciudat. Îți pierzi încrederea și îți pierzi și reperele. Nu eram într-o situație în care să disperăm, nu înțeleg de unde atâta panică și disperare, dar cred că vinovatul sunt eu, pentru că nu am putut să-i capacitez să înțeleagă că meciul de câștigă și în minutul 90. Nu pot să-mi bat joc de sentimentele domnului Mititelu, astăzi sau mâine voi discuta cu dumnealui”, a declarat Marius Croitoru.

După 13 runde, „U” Craiova 1948 se află pe locul 10 în SuperLigă cu 15 puncte, la un punct de locurile care duc la baraj. De partea cealaltă, Chindia a pasat „lanterna” celor de la CS Mioveni, urcând pe locul 15 cu 9 puncte, cu două peste echipa pregătită de Flavius Stoican.