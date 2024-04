CRBL și Elena, nuntă în stil mafiot! Imagini rare cu cei doi, în urmă cu 16 ani

CRBL și Elena s-au căsătorit în urmă cu 16 ani. La eveniment au participat nume importante din showbizul românesc – Smiley, Laura Cosoi, Marius Moga, Iulia Vîntu, Pavel Bartoș, Alex Velea, Adrian Despot, Andreea Bănică – iar petrecerea a fost una atipică – mai ales pentru vremea respectivă. Cei doi au organizat o nuntă în stil interbelic, cu mașini de epocă, gangsteri, ținute și piese vestimentare clasice, pălării retro, costume strălucitoare inspirate de eleganța anilor `30, trabucuri și butoaie de whisky, dar și o serie de surprize pregătite invitaților. Ani au trecut, cei doi păreau să formeze un cuplu perfect, însă mariajul lor se degrada de la an la an. Joi, 4 aprilie 2024, artistul a anunțat că divorțează de Elena.

După ani buni de relație, CRBL a anunțat că divorțează de femeia care i-a fost alături timp de 16 ani. În cadrul unei postări pe o rețea de socializare, artistul nu a oferit prea multe detalii despre motivele care au dus la separare, însă recunoaște că trece printr-o perioadă delicată. Anunțul i-a lăsat mască pe cei apropiați lor, mai ales că păreau să formeze o familie unită, chiar participaseră de curând la reality-show-ul Power Couple.

CRBL și Elena divorțează după 16 ani de căsătorie

Privind în urmă cu 16 ani, CRBL mărturisea în ziua nunții cu Elena că își dorește să aibă doi copii. Visul i s-a îndeplinit pe jumătate, cei doi fiind acum părinții Alessiei, o adolescentă în vârstă de 14 ani.

„Cu inimile împovărate de tristețe, dar în același timp într-un spirit de transparență și respect reciproc, dorim să vă împărtășim o decizie deosebit de dificilă pe care am luat-o împreună. După o perioadă de reflecție profundă, am ajuns la concluzia că este mai bine pentru noi să urmăm drumuri separate în viață. Această hotărâre nu a fost ușoară, dar am decis să o luăm cu gândul la binele nostru individual și, mai ales, la binele Alesiei. Recunoaștem cu sinceritate toate momentele minunate pe care le-am împărtășit și lecțiile prețioase pe care le-am învățat împreună.

În această perioadă de schimbare, ne angajăm să menținem un cadru de respect și armonie, cu prioritatea de a asigura un mediu sănătos și echilibrat pentru creșterea și dezvoltarea copilului nostru. Vă rugăm să respectați intimitatea noastră și a copilului nostru în această perioadă sensibilă. Nu vom oferi detalii suplimentare în afara acestui anunț. Vă mulțumim pentru susținerea și înțelegerea voastră în aceste momente dificile. Cu respect și recunoștință, CRBL și Elena”, a scris CRBL pe Instagram.

CRBL și Elena s-au căsătorit în anul 2008, iar evenimentul a intrat în istoria showbiz-ului românesc. Cei doi au organizat o nuntă în stil mafiot inspirată de Al Capone. Cei doi miri și-au făcut apariția la biserica Sf. Spiridon Nou din Capitală într-o mașină de epocă – un Dodge Nitro.

De asemenea, vestimentația celor doi a fost inspirată de moda anilor `30 – Elena a purtat o rochie lungă clasică albă, cu un bolero din pene, iar seara a fost înlocuit cu unul din blană albă, iar CRBL a purtat o ținută asemenea unui mafiot: pălărie, pălărie de gangster, pantaloni cu manșete și o pereche de pantofi în două culori. Petrecerea de nuntă a fost una memorabilă. Invitații au fost conduși la local cu limuzine de epocă și întâmpinați de un valet, iar clasicele pahare de șampanie au fost înlocuite de whisky și trabucuri, dar și de muzică live, jazz, invitați speciali, costume retro și un decor inspirat din petrecerile emblematice ale mafioților.