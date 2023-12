Criminalul de pe Lacul Morii care i-a terorizat pe bucureșteni. Ce pedeapsă a primit infractorul după ce a fost prins

Crima care i-a îngrozit pe bucureșteni a avut loc în toamna anului 2006. Florin Răducanu, un bărbat în vârstă de 55 de ani, și-a ucis prietenul din copilărie cu mai multe lovituri de ciocan. Ce pedeapsă a primit asasinul de pe Lacul Morii din Capitală.

În urmă cu 17 ani, Florin Răducanu avea să fie principalul suspect în ceea ce judecătorii au numit cea mai sângeroasă crimă comisă în România. Marian Negoiță, cel care a fost ucis în noaptea de 28 noiembrie 2006, era bun prieten cu ucigașul de la Lacul Morii și se cunoșteau de la 17 ani.

La scurt timp după ce și-a recunoscut fapta și a fost condamnat la 15 ani de închisoare, criminalul de pe Lacul Morii a povestit pas cu pas ce s-a întâmplat în noaptea respectivă. Detașat de crima pe care a comis-o, Florin Răducanu povestește din spatele gratiilor că totul ar fi pornit de la faptul că prietenul său era alcoolic, viciu din cauza căruia și-a pierdut locuința. Victima s-a luptat ani la rând pentru recuperarea propriului apartament, însă, în cele din urmă a reușit. De altfel, acesta a fost subiectul principal de la care au pornit neînțelegerile dintre cei doi.

„Era un tip care a căzut pradă alcoolului. Asta l-a dus şi la pierderea apartamentului pe care îl avea, dar şi la pierderea a două neveste. Am vrut să îl ajut să îşi recupereze apartamentul de la ţigani. I-l luaseră la beţie, cu acte false. M-a chemat acolo la ţară şi mi-a zis că el vine acasă la Bucureşti cu mine”, spune bărbatul în urmă cu mulți ani.

Pe drum au oprit lângă Lacul Morii, unde criminalul avea o întâlnire cu unul dintre clienții săi. S-au aşezat pe portbagajul maşinii să vorbească, însă discuțiile au degenerat.

”În spate, eu aveam nişte scule şi cum stăteam aşa, în fund pe portbagaj, Marian se juca cu un ciocan. La un moment dat, s-a ridicat şi a luat-o la fugă pe lângă maşină spunând că el merge la apartamentul lui. Își ţinea ambele mâini încleştate pe ciocan desupra capului. Am mai făcut un pas şi el şi-a dat una cu ciocanul în cap şi a căzut moale la pământ. De nervi am început să îl lovesc şi eu. Apoi m-am panicat şi am vrut să trag maşina mai aproape să-l pun în maşină şi să-l duc la spital”, povestea criminalul.