Doliu în lumea presei din România! Cristi Marinescu, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști sportivi, a murit la vârsta de 67 de ani.

Cristi Marinescu a fost diagnosticat în urmă cu mai mulți ani cu diabet, iar de atunci starea lui de sănătate s-a deteriorat. Medicii au fost nevoiți să îi amputeze un picior jurnalistului, după ce a făcut o cangrenă.

Recent, Cristi Marinescu s-a infectat cu COVID-19. În ciuda eforturilor depuse de doctori, aceștia nu au mai putut face nimic ca să-i salveze viața. Anunțul decesului său a fost făcut de clubul FC Argeș, unde jurnalistul a fost corespondent.

„Clubul FC Argeș regretă dispariția gazetarului sportiv argeșean Cristi Marinescu. Acesta se confrunta cu probleme grave de sănătate, fiind diagnosticat cu diabet. În urmă cu 7 ani, medicii au fost nevoiți să-i amputeze un picior după ce a făcut o cangrenă. A fost internat la Spitalul din Mioveni, ulterior fiind transferat la SJU Pitești, unde s-a infectat cu Covid-19.

Cristi Marinescu a fost unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați jurnalișți sportivi ai Argeșului. A lucrat mai bine de două decenii la mai multe publicații din Argeș.(…) Îl vom păstra mereu în gândurile noastre! Dumnezeu să-l odihnească în pace! Sincere condoleanțe familiei îndurerate!”, a fost mesajul transmis pe Facebook de FC Argeș.

Până să devină corespondent, jurnalistul a jucat o perioadă bună de timp handbal și chiar a ajuns în divizia A: „Am început să joc handbal la Câmpulung, în clasa a IX-a de liceu, şi am ajuns să joc în Liga I. Am fost portar şi am jucat la ASA Târgu Mureş, la Găeşti şi la Dacia Piteşti. Eram singurul portar de handbal din ţară care apăram în pantaloni scurţi. În handbal te plesneşte mingea foarte tare, ţi-o aruncă de la un metru, doi şi ustură. Şi pe mine mă durea, dar era o durere plăcută, era mai mare satisfacţia că apăram”, declara Cristi Marinescu în urmă cu câțiva ani.