Cristian Daminuță s-a retras din fotbal și îi bate obrazul lui Cristi Chivu. „N-am mâncat o pizza cu el”. Ce spune despre femeile pe care le-a bifat

Cristian Daminuță și-a anunțat retragerea din fotbal la vârsta de 33 ani. Într-o scrisoare deschisă, făcută publică pe pagina lui de Facebook, acesta a ținut să îl ”atace” pe Cristi Chivu, fostul său coleg de la AC Milan.

Cristian Daminuță și-a anunțat retragerea din fotbal

Cristian Daminuță a jucat de-a lungul timpului la echipe importante din România, precum Dinamo, Poli Timișoara sau Viitorul. În străinătate, a bifat prezențe la formațiile „Primavera” ale lui Milan și Inter. Deși a fost monedă de schimb între cele două rivale din Italia, Daminuță nu a fost niciodată un fotbalist important pentru cele două echipe de top. Odată cu decizia de a se retrage din fotbal, Daminuță a făcut o retrospectivă a carierei sale.

„Speram să nu ajung niciodată în clipa în care îmi voi anunța retragerea oficială din cariera de fotbalist. M-am născut talent, dar am murit speranță. De ce? Pentru că totul s-a derulat în viața mea pe repede înainte. Am cochetat cu toate grupele de juniori de la lotul național. Am debutat la 15 ani în divizia B, în 2005, urmând ca un an mai târziu să-mi fac debutul în Divizia A (liga 1 de azi), în 2006, pe când aveam doar 16 ani, într-un meci cu Dinamo. Nu am fost ușă de biserică, din contă am fost topor și m-am luptat cu oricine a încercat să-mi de la gură. În ciuda faptului că am avut eticheta de golan, afemeiat, eu mi-am dus crucea mai departe. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor implicați în cariera mea scurtă și vă transmit toate cele bune” , a scris Cristian Daminuță pe pagina lui de Facebook.

În mesajul postat pe rețelele de socializare, fostul fotbalist a ținut să îi mulțumească în mod special lui Gică Hagi, care l-a ajutat foarte mult. Datorită lui a reușit să evolueze și să se simtă apreciat.

„Domnul Hagi m-a resuscitat și a reușit să mă pună pe picioare și să mă facă să evoluez în 2 ani, în 50 de meciuri, sub comanda dânsului la Viitorul, iar asta pe mine m-a făcut să mă simt apreciat ca fotbalist. Am avut un potențial imens, dar n-am realizat nici 30% din ce puteam să fiu. Timpul a trecut, eu m-am maturizat și acum îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătos și am 2 copii. Dumnezeu să vă lumineze mintea și să vă ofere pace-n suflet”, a adăugat Daminuță.

Cum i-a bătut Daminuță obrazul lui Chivu

Cristian Daminuță și-a amintit și de momentele în care a fost coleg cu fotbalistul Cristi Chivu, pe care a ținut să îl ”atace”. Fostul jucător i-a bătut obrazul lui Chivu pentru că în primul an la Inter nu au ieșit nici măcar o dată, deși erau ambii români, iar Daminuță era junior.

„La AC Milan nu am avut posibilitatea să mă antrenez cu echipa mare. Măcar la Inter m-am antrenat cu Chivu. Un an n-am mâncat o pizza cu el la Milano, deși eram junior român într-o echipă în care el era în primii 5, în viziunea lui. Iar de la momentul semnării cu AC Milan, eu am fost obligat să merg împrumut doar unde voiau ei, că doar banii s-au spălat, actele au fost făcute, ce mai contează opinia mea”, a mai povestit fostul fotbalist.