Cristiano Bergodi, instalat la Rapid. Ce le promite antrenorul italian fanilor

Plecarea lui Adrian Mutu (44 de ani) de la Rapid, cu doar 6 zile înainte de începerea noului sezon din Superliga, a declanșat un scandal uriaș în Giulești. După mai multe runde de negocieri, șefii clubului au decisă să-l aducă pe Cristiano Bergodi (58 de ani) în locul lui Mutu. La scurt timp după oficializarea mutării, tehnicianul italian a oferit primele declarații din noua sa funcție. El le-a făcut o promisiune clară suporterilor giuleșteni.

În cele din urmă, șefii clubului l-au numit în funcția de antrenor principal pe Cristiano Bergodi.

Primele declarații ale lui Cristiano Bergodi ca antrenor la Rapid. Ce le promite italianul fanilor giuleșteni

Cristiano Bergodi a semnat un contract pe doi ani cu Rapid și este gata de noua sa aventură în Giulești. Italianul nu este însă la prima experiență pe banca formației giuleștene. Bergodi a mai pregătit Rapidul în perioadele 2007 – 2008 şi 2014 – 2015, iar în primul mandat a câștigat Supercupa României. De-a lungul carierei, el a mai antrenat echipe precum CFR Cluj, Modena, Pescara, Brescia, Sassuolo, FCSB, Universitatea Craiova și Sepsi. În ultimele două sezoane, cu formația din Sfântu Gheorghe a câștigat trei trofee, și anume două Cupe ale României şi o Supercupă.

La scurt timp după ce a fost anunțat oficial ca nou antrenor al echipei Rapid, Cristiano Bergodi a oferit și primele declarații. Italianul are ca obiectiv principal clasarea pe unul din primele trei locuri ale clasamentului din Superliga la finalul sezonului. În plus, Cupa României este un alt obiectiv al antrenorului italian, câștigarea acestui trofeu asigurând participarea în Conference League. Totodată, Bergodi vrea ca echipa să aibă un stil de joc ofensiv și spectaculos, care să producă bucurie fanilor giuleșteni.

„Avem un obiectiv important în acest an. Şi jucătorii tineri trebuie băgaţi în teren încet-încet, însă e nevoie şi de experienţă pentru a lupta sus în clasament. Obiectivul stabilit de conducerea clubului este un loc în primele trei, adică să fim pe podium. În fiecare an clubul trebuie să facă un pas mai sus. Rapid e un club glorios şi de când a revenit în Liga 1 a crescut de la an, la an. E un brand şi trebuie să facă performanţe importante. Deci e normal să fie locurile 1-3 şi bineînţeles să ajungem cât mai departe în Cupa României, pentru că e un drum mai scurt pentru a juca în Conference League.

Eu chiar dacă am fost fundaş, îmi place să joc ofensiv, să atacăm. Iar acest stil se pliază foarte bine pe acest stadion, cu aceşti suporteri, pentru că ei vor totdeauna să joci bine. Vom juca ofensiv, dar fără să neglijăm defensiva. E un stil de joc de pase, nu să aruncăm mingea sus. Împreună cu suporterii şi cu băieţii putem să facem treabă bună. Ne dorim să aruncăm tribunele în aer, ca să spun aşa. Eu îi cunosc de mult timp pe suporterii rapidişti, sigur că s-au mai schimbat, sunt şi tineri acum în peluză. Eu am rugămintea faţă de ei de a fi mereu lângă echipă. Să mă critice pe mine, dar nu pe băieţi, pentru că echipa trebuie susţinută întotdeauna, şi la bine, dar şi la rău. Ăsta e mesajul meu pentru ei. Iar eu sper că putem oferi un stil de joc plăcut ochiului, lucru pe care l-am făcut întotdeauna unde am antrenat. Şi nu văd de ce nu aş face acelaşi lucru şi aici”, a declarat Cristiano Bergodi.

