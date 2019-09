Cristiano Ronaldo a izbucnit în lacrimi când a văzut imagini nepublicate cu tatăl său alcoolic

Fotbalistul portughez a dat frâu liber emoțiilor în momentul în care, invitat în emisiunea lui Piers Morgan, a văzut pentru prima oară niște imagini cu tatăl său, mort în 2005.

Considerat unul dintre cei mai talentați fotbaliști din lume, Cristiano Ronaldo este și un familist convins.

Acesta a început să plângă la emisiunea moderată de Piers Morgan, “Good Morning Britain”, atunci când i-au fost arătate imagini pe care nu le mai văzuse niciodată.

În filmuleţul văzut de Cristiano Ronaldo cu tatăl său, Jose Dinis Aveiro spune că este “foarte mândru de fiul său”! Părintele lui Cristiano a decedat în 2005.

“Tatăl meu era alcoolic. Nu a fost tatăl visurilor mele. Mi-am dorit, desigur, dar niciodată nu am avut o conversaţie bună“, a spus câştigătorul Balonului de Aur.

“Nu am văzut acest videoclip înainte … Niciodată. Am nevoie de aceste imagini pentru ale arăta familiei mele”, a putut spune, extrem de emoţionat, Ronaldo. “Nu l-am cunoscut 100/% pe tatăl meu. Era alcoolic. Eu nu am avut niciodată o conversaţie normală cu el. A fost dificil. El n-a văzut niciodată ce am devenit. Nu m-a văzut niciodată când mi-am primit premiile“, a mai spus Ronaldo în emisiune, citat de Marca.