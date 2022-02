Cristina Cioran, dezvăluiri despre botezul fetiței sale. Cine vor fi nașii Emei

Cristina Cioran a făcut dezvăluiri despre botezul fetiței sale. Vedeta a mărturisit că marele eveniment va avea loc cât de curând și deja au ales nașii.

În luna iulie a anului trecut, Cristina Cioran a devenit mămică pentru prima oară. Vedeta, însă, a trecut prin momente dificile după ce a născut-o prematur pe Ema. Micuța a stat în spital o lună și jumătate, iar toată lumea spera la o minune.

În toată această perioadă dificilă, familia și iubitul ei au susținut-o necondiționat pe Cristina Cioran. Iar, într-un final, rugăciunile i-au fost ascultate. Ema a ajuns acasă, iar acum familia se pregătește intens pentru botezul ei. Cristina Cioran a amânat evenimentul din cauza restricțiilor impuse de autorități, în contextul pandemiei de coronavirus.

Dar, în primăvară, va avea loc creștinarea fetiței sale. Nașii Emei nu sunt persoane publice, dar sunt prieteni apropiați de-ai cuplului: ”Am vrut să evităm să facem botez în această perioadă de iarnă, așa că facem la primăvară. Ne dorim o petrecere de botez, așa că nu ne grăbim, pentru că ne vrem să se relaxeze măsurile, să ne revedem cu prietenii, cu rudele, să fie ca o reuniune. Avem planuri, să vedem dacă le putem pune în aplicare. Nașii sunt niște prieteni apropiați, nu sunt cunoscuțI”, a spus Cristina Cioran pentru VIVA!

Cristina Cioran a trecut prin momente grele

După ce a adus-o pe lume pe fetița ei, Cristina Cioran a fost externată din spital însă micuța a rămas în continuare în spital sub atenta supraveghere a medicilor. Ema a stat o lună și jumătate la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Municipal. Fetița trebuia să mai ia în greutate ca să ajungă în sânul familiei sale. (CITEȘTE ȘI: CRISTINA CIORAN ESTE TRANSFORMATĂ, DUPĂ CE A DEVENIT MĂMICĂ! ÎN TIMP CE MICUȚA EMA SE AFLĂ ÎNCĂ ÎN SPITAL, ACTRIȚA ȘI-A DEDICAT TIMPUL FINALIZĂRII CAMEREI BEBELUȘULUI)

Micuța Ema este acum acasă, dar clipele de groază prin care a trecut Cristina Cioran au umbrit fericirea de a avea acum fetița lângă ea.

”Șocant a fost pentru că nu mai eram nici însărcinată, nu aveam nici copilul în posesie. Era copilul meu, sufletul meu, într-un incubator. Cred că am luat o bacterie, ceva, am făcut o enterocolită, ceva urât la stomac. Am fost la doctorul ginecolog, totul în regulă, am luat un tratament pentru enterocolită, asta se întâmpla joi. Vineri am fost la un spital de stat de urgență, nu mi-au făcut mare lucru, am plecat. Sâmbătă am făcut o monitorizare, toate bune și frumoase.

Duminică m-au apucat niște dureri și am sunat la salvare când am văzut că sângerez. La 8 fără 10 a venit salvarea, la 8 jumătate am născut. Am fost isterică, urlam și în salvare și în spital că e prea devreme. Medicul cu care am născut mi-a zis că nu avem cum să dăm înapoi. Mă simțeam ca într-un film”, a povestit Cristina Cioran în cadrul emisiunii ”La Măruță”.