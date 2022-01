Cristina Cioran îşi doreşte să fie din nou mamă! „Nu mă sperie deloc ideea”

Ajunsă la 44 de ani, Cristina Cioran este cu adevărat fericită. Fosta prezentatoare TV a reuşit să îşi întemeieze familia pe care şi-a doit-o atât de mult, iar venirea pe lume a fetiţei sale i-a schimbat viaţa complet. Deşi a trecut prin momente dificile după naştere, blondina se pregăteşte să devină din nou mămică. Iată ce a declarat vedeta!

După ce a născut-o pe fetiţa sa, Ema, vedeta s-a confruntat cu o perioadă extrem de grea. Ema a stat o lună și jumătate la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Municipal şi asta pentru că trebuia să mai ia în greutate ca să ajungă în sânul familiei sale.

“Șocant a fost pentru că nu mai eram nici însărcinată, nu aveam nici copilul în posesie. Era copilul meu, sufletul meu, într-un incubator. Cred că am luat o bacterie, ceva, am făcut o enterocolită, ceva urât la stomac. Am fost la doctorul ginecolog, totul în regulă, am luat un tratament pentru enterocolită, asta se întâmpla joi. Vineri am fost la un spital de stat de urgență, nu mi-au făcut mare lucru, am plecat. Sâmbătă am făcut o monitorizare, toate bune și frumoase.

Duminică m-au apucat niște dureri și am sunat la salvare când am văzut că sângerez. La 8 fără 10 a venit salvarea, la 8 jumătate am născut. Am fost isterică, urlam și în salvare și în spital că e prea devreme. Medicul cu care am născut mi-a zis că nu avem cum să dăm înapoi. Mă simțeam ca într-un film”, a povestit Cristina Cioran în cadrul emisiunii ”La Măruță”.

Cristina Cioran îşi doreşte să fie din nou mamă!

Deşi viaţa de mămică pentru fosta prezentatoare TV nu a fost deloc uşoară, Cristina Cioran a mărturisit recent faptul că se gândeşte la a doua sarcină.

„Ne mai dorim un copil. Am vorbit despre asta. Ne-am tot gândit. Nu mă sperie deloc ideea. Acum vom vedea ce ne oferă viitorul”, a dezvăluit actrița, la Pro TV.

În ceea ce priveşte planurile de viitor, Cristina Cioran a dezvăluit că Ema este prioritatea sa: „Tot ce îmi doresc pe 2022 este să fie copilul sănătos, fericit, în momentul ăsta nu mă interesează nimic altceva și nici nu îmi fac planuri pentru nimic altceva pentru că mă dedic în totalitate Emei. Poate sună ciudat, dar asta e realitatea în momentul de față. Nu știu mai încolo ce va fi.”

Sursă foto: Instagram