Cristina Cioran, anunț important după ce a născut prematur. Ce se întâmplă în aceste momente cu fetiţa ei, Ema

Cristina Cioran avea șapte luni de sarcină când a născut-o pe Ema. Pentru cele două au urmat încercări dificile, însă finalul este unul fericit. Blondina îşi va aduce fiica acasă în curând, iar până atunci face fapte bune. Vedeta şi iubitul său au vândut limonadă pentru copiii cu probleme pe străzile din Capitală!

Micuța Ema se află de mai bine de o lună la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Municipal. Fetița trebuia să mai ia în greutate ca să ajungă acasă, alături de părinţii săi care o aşteaptă cu nerăbdare. În urmă cu câteva zile, Cristina Cioran le-a împărtășit fanilor faptul că fiica ei va ajunge acasă în următoarele zile, de asemenea, și prima imagine cu micuța.

”Forța fie cu tine! Ema, iubirea mea”, a scris Cristina Cioran în dreptul fotografiei cu fiica sa, căreia nu i-a dezvăluit momentan chipul.

Bucuria este imensă, pentru Cristina Cioran, iar din acest motiv vedeta a simţit că trebuie să facă o faptă bune pentru copiii fără posibilităţi. Astfel, alături de iubitul său şi un alt ajutor de nădejde şi-au instalat tarabele pe o stradă din Bucureşti şi au început treaba.

„Bună Noel, ce faci? Fac limonadă pentru copii. Bravo! Bună Alex, la mulţi ani! La mulţi ani! Ce faci? Fac limonadă pentru neprihănirea sufletelor!”, a fost conversaţia dintre cei trei.

De ce a născut prematur Cristina Cioran

Se pare că nașterea prematură a micuţei Ema a fost pusă pe seama unei toxiinfecții alimentare. Cristina Cioran și-a dat seama că ceva nu este în regulă și a sunat la numărul de urgență 112, apoi a mers la spital, unde a și născut-o pe fiica sa.

„Poate că a fost mai bine așa. Poate că era mai grav dacă nu nășteam. Duminică am intrat în travaliu, aveam dureri mari de burtă, avem și niște contracții, era combinată treaba.

Mi-am dat seama că devine grav, am sunat la salvare, m-a luat și m-a dus la spital, unde am născut. Am avut o toxiinfecție alimentară, de la ceva greșit mâncat, iar pe fondul ăsta s-a declanșat travaliul. Mai aveam o grămadă până la termen.

Am văzut-o azi dimineață, e bine, răspunde la stimuli, respiră singură. Nu știu cât voi mai rămâne în spital, în funcție de starea copilului, de la zi la zi. Oricum azi mai rămân. Aici sunt liniștită că au doctorii grijă de ea.

Trebuie să mai stea în incubator câteva zile, pânâ când începe să mănânce singurică. Iubitul meu nu poate să intre în spital, spitalul e carantinat. Nu e singurul caz. E plin aici de copii născuți prematur”, spunea Cristina Cioran.

Sursă foto: Instagram