Cristina Șiscanu, clipe de coșmar în vacanța din Italia: „A început să mi se umfle!”

Cristina Șișcanu s-a confruntat cu anumite probleme la nivelul tenului, cât timp a fost plecată în Italia, în vacanță, alături de familia sa. Pe rețelele de socializare, soția lui Mădălin Ionescu a explicat ce i s-a întâmplat în vacanță și ce soluție a găsit.

Pe rețelele de socializare, Cristina Șișcanu a expus o problemă pe care a întâmpinat-o chiar dinainte să plece în vacanță, alături de familie, în Italia. Soția lui Mădălin Ionescu a mărturisit faptul că s-a confruntat cu probleme la nivelul tenului, iar „salvarea” cea mai are a fost o cremă antiacneică. Însă, odată plecată în vacanță, șatena nu a strecurat tubul în bagaj. Motiv pentru care, în vacanță, s-a trezit cu o umflătură în zona frunții. Totuși, într-un final, a reușit să își ascundă imperfecțiunile.

„Să vă zic ce mi s-a întâmplat în vacanță. Efectiv, la un moment dat, a început să mi se umfle fruntea, aici, ca un cucui, zici că am dat cu capul de ceva și mi se umfla. Nu, era un coș, un coș dureros și din acela mare. Urât rău de tot. Ce să fac? Nu aveam nimic la mine. Eu, înainte să plec în vacanță, tot aveam probleme cu tenul, începeau să-mi apară tot felul de prostioare pe față. Coșulețe, nebunii.

Chiar vorbeam cu fetele de la machiaj că nu mai știam ce să fac. Și am aflat de o cremă. A fost minunat, nu mai aveam nimic, am plecat în vacanță fără nicio grijă. Dar nu l-am luat cu mine (n.r. tubul de cremă). (…) Doamne, ce rău îmi pare că nu am făcut o poză. Era ceva îngrozitor. Era așa de umflat, pe o porțiune atât de mare. S-a întâmplat dintr-odată și a început să crească și nu se mai oprea”, a povestit Cristina Șișcanu pe rețelele de socializare.

Vezi și CRISTINA ȘIȘCANU A DAT DIN CASĂ TOT! DE CE NU MAI ARE PARTE ATÂT DE DES DE MOMENTE ROMANTICE CU MĂDĂLIN IONESCU: „MAI STĂM VREO JUMĂTATE DE AN”

Citește și CRISTINA ȘIȘCANU, REACȚIE DURĂ LA ADRESA AUSTRIEI, DUPĂ ÎMPOTRIVIREA ADERĂRII ROMÂNIEI ÎN SCHENGEN: „AM PIERDUT NIȘTE BANI”

Cristina Șișcanu, cerută în căsătorie după ce a ieșit, seminud, din duș

Cristina Șișcanu și partenerul său de viață, Mădălin Ionescu s-au cunoscut în urmă cu 11 ani. La vremea respectivă, el era prezentatorul unei emisiuni de la Antena 1, iar ea era reporter. În ciuda faptului că Mădălin Ionescu era căsătorit, iar Cristina se afla într-o relație, sentimentele dintre cei doi au fost mai puternice. Au rămas împreună, iar peste ani și-au întemeiat o familie.

Cristina Șișcanu a povestit, la un moment dat, cum a fost cerută în căsătorie: „Ieșisem de la duș și aveam doar prosop pe cap, iar Mădălin era gol în dormitor și mă aștepta. A avut şi flori și inelul de logodnă. A avut totul, dar nu a apucat să îşi pună costumul. Am râs datorită sau din cauza ţinutelor lipsă. Am spus «da», după care a urmat o noapte de amor”.

Sursă foto: Instagram