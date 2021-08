Croitoru, fericit după victoria din Bănie: „E meritul băieților!”

FC Botoșani s-a impus cu 2-1 (0-1) în Bănie cu Universitatea Craiova într-un meci contând pentru etapa a treia a Ligii 1.

La debutul în campionat al antrenorului Laurenţiu Reghecampf pentru „alb-abaştri”, Universitatea a deschis scorul prin Gustavo Vagenin (min. 40). Echipa pregătită de Marius Croitoru nu a acuzat șocul și a reușit să întoarcă scorul în al doilea mitan prin golurile lui Hervin Ongenda (min. 49) şi Enriko Papa (min. 53), ambii marcând de lângă Ştefan Vlădoiu.

Universitatea rămâne cu o victorie în campionat în trei etape şi patru meciuri consecutive fără victorie în toate competiţiile.

„De obicei, plecam de aici cu capul plecat si cu coada intre picioare, doar în ultimele dăți nu! E meritul băieților. Eu am slăbit 2-3 kg, 40 de grade, e incredibil, dar nu putem comanda o vreme care să ne priască. Am luat gol în inferioritate numerică, era un jucător afară, o greșeală. Dar am avut înțelepciunea să fac alegerile potrivite. Nu pleacă nimeni fără să vină cineva în loc, acum au plecat 14 în această vară. Am plecat în cantonament cu 17 jucători, nu puteam alcătui 2 formații în pregătire. Am adus în ultima perioadă și ne este greu. Rezultatele bune le fac jucătorii, sunt greu de ținut. Malcolm Edjouma are un an si jumătate de când nu mai jucase, l-am adus, l-am plătit o jumătate de an fără să joace, avea probleme cu actele, dar a meritat. Au jucat cei doi olimpici, Florescu și Chindriș, pentru că ne-au lipsit 3 jucători”, a declarat Marius Croitoru antrenorul principal al FC Botoșani după meci.

Gruparea moldavă este neînvinsă în acest sezon, având două victorii, 1-0 cu FC Voluntari și 2-1 cu Universitatea și o remiză cu FCSB, scor 0-0.