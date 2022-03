CS Mioveni învinge Chindia și speră să scape de baraj: „Am atins jumătate de obiectiv!”

În ultimul meci al rundei a doua din play-out-ul Ligii 1, CS Mioveni a învins-o la limită pe Chindia Târgovişte cu scorul de 1-0 (1-0).

Unicul gol al partidei de pe „Orășenesc” a fost reuşit de Bogdan Rusu (min.40).

„Este o victorie importantă, felicit băieții pentru aceste puncte importante. Ne-am îndepărtat de urmăritoarele noastre, dar deocamdată nu am rezolvat nimic. Ne bucurăm pentru victorie, dar trebuie să continuăm să obținem puncte și sperăm să evităm barajul. Victoria a fost meritată! În a doua repriză am avut șanse mari de a face 2-0. Am atins jumătate de obiectiv, adică în cel mai rău caz suntem la baraj, nu retrogradăm direct. Putem să câștigăm cu orice echipă. Urmează un meci foarte important la Craiova, Chindia va juca cu Dinamo, dacă suntem atenți și reușim să scoatem puncte, vom urca în clasament”, a declarat Alexandru Pelici.

Este prima victorie pe care CS Mioveni o obține după 9 meciuri consecutive în Liga 1 fără succes, seria cuprinzând 5 remize și 4 eșecuri.

Cu cele trei puncte câștigate, CS Mioveni a ajuns la 18 puncte în clasament, apropiindu-se la un punct de Chindia, ultima aflată pe loc care să-i permită prezența la startul ediției viitoare a Ligii 1 fără a susține baraj.

Rezultate etapa a II-a play-out Liga 1

FC Botoșani – UTA Arad 1-0

Gaz Metan Mediaș – „U” Craiova 1948 0-2

Academica Clinceni – Rapid 0-1

Dinamo – Sepsi OSK Sf. Gheorghe 0-0

CS Mioveni – Chindia Târgoviște 1-0

Clasament play-out Liga 1

1 FC Botoșani – 29 puncte

2 Rapid – 26 puncte

3 Sepsi OSK – 24 puncte *)

4 UTA – 23 puncte

5 „U” Craiova 1948 – 21 puncte *)

6 Chindia -19 puncte *)

7 CS Mioveni – 18 puncte *)

8 Dinamo – 10 puncte *)

9 Academica – 7 puncte

10 Gaz Metan – -1 punct

*) echipe care au beneficiat de rotunjirea de 0.5 puncte