Cu cât vor crește, de fapt, pensiile în aprilie? Anunțul momentului pentru pensionari

Milioane de români sunt vizați! Pensiile vor crește semnificativ cu 15%, anunță Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS). Această majorare se va aplica doar în cazul unor pensionari.

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a dat o veste bună pentru milioane de români! Pensiile vor crește semnificativ cu 15%, potrivit veniturilor proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat din anul 2022. Acestea au crescut destul de mult față de anul 2021. Totuși, este bine de știut că această majorare se va aplica doar în cazul unor pensionari.

CNAS anunță că va fi vorba despre o creștere de 115% a veniturilor proprii. Majorarea pensiilor se va face doar în cazul pensionarilor cu venituri care nu depășesc salariul mediu pe economie la nivel național, în 2023. Actuala remunerație lunară medie brută este de 11.700 de lei. Statul român va fi nevoit să cheltuie circa 3 miliade de lei, pentru a indexa pensiile cu 15%. Din suma totală, 2.5 miliarde de lei se adaugă cheltuielilor necesare din bugetul asigurărilor de stat.

Restul banilor vin din bugetul statului. Ministrul Muncii, Marius Budăi, i-a asigurat, de curând, pe români că pensiile nu vor scădea. Potrivit indexării de 15%, pensiile ar ajunge chiar să crească în unele cazuri.

Anunțul făcut de Marius Budăi

Marius Budăi a explicat că a restrâns planurile de acțiune la trei variante. În oricare dintre planuri, pensionarii pot sta liniștiți pentru că pensiile nu vor scădea, ba dimpotrivă, în unele cazuri vor crește.

„Așa cum am promis, eu, alături de colegii mei din minister și de la Casa de Pensii, pentru că nu lucrez singur, am acolo o echipă care îmi este alături. Am înaintat spre o primă lectură, avem și materialul trecut pe curat, într-o sinteză. Avem variantele de legi, am plecat, așa cum a promis PSD, de la Legea 127, deoarece principiul de acolo este unul corect în rezolvarea inechităților.

Sunt câteva aspecte care trebuie îmbunătățite, sunt în acest material, după care vom avea și decizia în Coaliție, după discuții și cu partenerii sociali. Principiul important este că nicio pensie să nu scadă în urma recalculării. Am mers pe trei variante, pentru că așa este normal, suntem specialiști, vom demara discuții și cu partenerii sociali.

Am reușit să închidem aceste variante împreună cu colegii mei de la Ministerul Muncii și de la Casa Națională de Pensii Publice. Avem varianta finală. Am dat-o către o primă lectură, săptămâna viitoare vom continua dialogul și vom aștepta și feedback-ul de la liderii coaliției, după care, așă cum este normal, începem dialogul cu partenerii sociali și cu organizațiile de pensionari. Am spus de multe ori: nu îmi doresc să repet aceeași greșeală și nu îmi doresc să fac o reformă la secret, așa cum a fost scris PNRR”, a declarat Ministrul Muncii.