Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil abia așteaptă momentul în care își vor strânge bebelușul în brațe! Însă, până când va veni acel moment, Gabriela Prisăcariu întâmpină mici probleme în timpul sarcinii, probleme care, potrivit mărturisirilor sale, sunt normale la persoanele însărcinate.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil așteaptă momentul în care vor deveni, oficial, părinți. Aceasta a mărturisit în cadrul unor Instastory-uri faptul că în timpul sarcinii s-a îngrășat 17 kilograme, iar mâinile și picioarele i s-au umflat.

„Singurul lucru care mă deranjează deocamdată este faptul că mi s-au umflat picioarele, mâinile, mă dor, dar cred că este ceva normal și am multe kilograme în plus. La ultima cântărirea aveam plus 17 kilograme”, a spus Gabriela Prisăcariu pe Instastory.

Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil, se gândește, deja, la al doilea copil

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu vor deveni părinți pentru prima oară și sunt în culmea fericirii. Burtica crește ușor-ușor, iar logodnica prezentatorului TV a pus deja câteva kilograme. Soția prezentatorului TV a mărturisit că sarcina decurge bine și a trecut peste perioada de grețuri și disconfort.

Iar acum… Gabriela Prisăcariu a vorbit pentru prima oară și despre al doilea copil. Potrivit acesteia, cei doi viitori părinți și-ar mai dori un copil însă lasă acest lucru în seama divinității. ”Sunt o doamnă acum, sunt doamna Oțil! Sunt foarte bine, mă simt bine, sunt foarte fericită. Nu mai am grețuri, am trecut de acea perioadă. Dacă Dumnezeu o să vrea și al doilea copilaș, el este binevenit. Mi-aș dori să nu ofer mai multe detalii, pentru că este o perioadă foarte intimă pentru mine, dar și pentru soțul meu”, a declarat Gabriela Prisăcariu, potrivit playtech.ro.

sursă foto: arhivă CANCAN