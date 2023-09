Cu el s-a iubit pătimaș Paula Seling, dar s-au despărțit și artista s-a căsătorit. Cine a fost marea iubire a cântăreței

Înainte de a avea un mariaj de 17 ani cu Radu Bucura, Paula Seling (44 de ani) s-a iubit cu un alt bărbat, pe nume Vadi. Artista n-a putut niciodată să-l uite și mereu a vorbit cu drag despre legătura lor, prima sa dragoste. Cei doi au fost împreună când cântăreața avea doar 21 de ani.

Se spune că prima iubire nu se uită niciodată, iar jurata de la X Factor poate confirma, cu siguranță, această vorbă. Radu Bucura, cel cu care a și ajuns la altar, a fost al doilea. Pe vremea când l-a cunoscut, producătorul era toboșar în aceeași trupă cu Dana Nălbaru, dar cu cine a fost înainte, puțini își mai aduc aminte.

Bărbatul pe care Paula Seling n-a putut să-l uite

La finalul anilor 90, Paula Seling își găsise fericirea în brațele lui Vadi Rus, fostul director al unui post de radio. Era mai mare decât ea cu 8 ani, dar nu diferența de vârstă i-a despărțit. Artista cunoscută pe plan internațional și-a sacrificat iubirea cea mare pentru carieră. Și-a dorit să plece în Franța, iar el nu a fost dispus să o urmeze.

„Ne potrivim extraordinar. Între noi este tot ceea ce poate exista mai frumos între doi oameni. Aveam nevoie de un partener care să mă ajute să cresc lângă el și acesta este Vadi. Prietenul meu este primul bărbat pe care l-am prezentat părinților mei.

Relația mea cu Vadi Rus mă ținea oarecum pe loc și îmi era foarte greu să mă gândesc serios la o astfel de plecare. Încă îl mai iubesc. Și o să-l iubesc mereu, pentru că între noi a fost ceva dincolo de fapte, dincolo de cuvinte. O legătură între două suflete. Nu se poate exprima în simple vorbe…”, spunea vedeta, în urmă cu ani buni.

Motivul pentru care a ajuns la divorț

Din data de 13 aprilie 2022, Paula Seling a devenit, oficial, liberă să-și trăiască iubirea cu oricine își dorește. Artista și fostul ei partener și-au dat seama că mariajul lor nu poate să mai continue. Amândoi au simțit că nu își mai găsesc locul în relație și au încheiat, amiabil, mariajul.

„Da, din 13 aprilie suntem pe drumuri separate. Atât pot să vă spun, pentru că a fost foarte greu! Personal, am considerat un eșec faptul că am ajuns aici, însă probabil că toate lucrurile au un rost pe lume și se întâmplă pentru că așa se întâmplă. Cred că nu trebuie să întrebi de ce. Și, vă asigur, niciunul nu a greșit cu nimic. Pur și simplu, niște diferențe de percepție asupra vieții s-au adâncit în timp.

Odată cu maturizarea noastră, am înțeles cine suntem și că ne datoram unul altuia să ne oferim posibilitatea de a găsi, fiecare, locul și lumina de care are nevoie. Este o dovadă de iubire să faci acest gest, atunci când realizezi că poate nu ești ceea ce omul tău are nevoie(…) Nimic nu va fi la fel, dar este parte din dezvoltarea noastră, a fiecăruia, a amândurora”, a povestit artista pentru Viva.ro.

