Culiţă Sterp a fost jefuit! „Am avut un seif foarte mare, avea 100 de kilograme”

În urmă cu două săptămâni Culiță Sterp a fost prăduită de hoți. Din casa artistului a dispărut un seif de 100 de kilograme. Iată cum s-au întâmplat lucrurile!

Nefericitul eveniment s-a petrecut când mama artistului era plecată la mare, moment în care hoții au intrat în casă și au plecat cu seiful în care se afla toate economiile familiei.

”Mama cu Iancu erau la mare, iar eu am plecat la Cluj Napoca luni seară, pentru că aveam un examen marţi dimineața. În următoarea seară când am venit acasă, am văzut din stradă becul aprins, exact în camera în care suntem acum. Aici se aflau şi banii! Poarta de la drum întredeschisă, iar cea mică era încuiată.

Când am intrat în camera asta am văzut dulapul deschis (dulapul fiind cu uşi glisante), am văzut pătura aşa aruncată pe jos şi încă un preș care erau puse pe chestia unde noi aveam banii!

Pe seif, mai exact! Am avut un seif foarte mare avea 100 de kilograme pe puţin, era foarte greu şi era înalt. Avea 1 metru şi 50 – 60 cm lățime. Era mare şi greu, ceea ce înseamnă că nu a putut să-l ia o persoană şi să fugă cu el! Au fost minimum 2 – 3 persoane după cum ne imaginăm noi!”, a spus Geta Sterp, sora lui Culiță într-o postare pe vlog-ul personal.

Culiţă Sterp a fost jefuit!

În momentul în care a obserbat lipsa seifului, mama Geta a fost pe punctul de a ceda nervos. Primul lucru pe care l-a făcut fiica ei a fost să-l sune pe Culiță, în speranța că seiful a fost luat de el, mai ales că o mare parte din bani erau ai lui:

”Îl sun pe Culiţă… Culiţă: Unde este seiful cu bani?! Am ajuns acasă şi nu este aici! „Culiţă: Nu cred aşa ceva! Ce vorbești acolo?!”

În acel moment mama și sora lui Culiță Sterp au realizat că au fost jefuite de hoți. Următoarea mișcare a fost să anunțe poliția, care a intervenit pentru a luat amprente și pentru a începe procedurile aferente:

Poliţia ne-a zis să nu mai intrăm în casă şi au pus bariere şi sigiliu pe uşă! Ne-au zis: „Nu mai intraţi că ne încurcaţi pe noi pentru că o să venim să luăm amprente şi să nu ne mai încurcaţi şi voi cu ale voastre! Este goaznic gândul să ştii că cineva a intrat la tine în casă şi efectiv nu mai ai linişte! Dar să mai îţi ia şi o sumă imensă de bani, că nu are rost să dau sume şi cifre… dar au fost foarte mulţi bani! Vă spun!” a spus Geta Sterp in vlog.