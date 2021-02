Culiță Sterp și Jador, la cuțite! Ce acuze s-au aruncat între cei doi + Intervenția lui Moroșanu

Culiță Sterp și Jador au ajuns la cuțite! Și-au spus cuvinte grele la Survivor România, unde cei doi sunt concurenți în echipa Faimoșilor.

Faimoșii au pierdut meciul de imunitate și, firesc, tensiunile și-au făcut simțită prezența. În timpul consiliului de nominalizare, Culiță Sterp i-a adresat cuvinte grele lui Jador, apoi și-a îndemnat colegii să spună cu ce i-a deranjat acesta de la începutul competiției. I-a reproșat lui Jador că are un comportament neadecvat la Survivor România. El susține că Faimoșii s-au săturat de atitudinea manelistului și de jignirile sale și îi încurajează pe toți să spună adevărul. (CITEȘTE ȘI: ZANNI ȘI ANA PORGRAS, IDILĂ AMOROASĂ LA SURVIVOR ROMÂNIA? CE SE ÎNTÂMPLĂ, DE FAPT)

Culiță: Eu din echipa asta m-am certat cu doi oameni, Jador s-a certat cu toți. Nu e un om care să nu se fi certat cu Jador în afară de cei noi. E prietenul meu, are un suflet bun, nu vreau să se supere, dar trebuie să-și asume niște chestii. Uneori Zanni are dreptate , și Jador are, dar au fost multe energii negative din cauza lui, care e prietenul meu. Mulți refuză să-i spună adevărul, vreau să o ia ca pe o lecție.

Jador: E adevărat, sunt o fire vulcanică, dar nu jignesc mai mult decât e cazul. Maxim un „taci dracu”, după aia îmi dau seama că am fost nesimțit și îmi cer scuze. Să nu ducem acest level mai departe și că creăm o imagine ca și cum eu sunt așa și punem o etichetă.

AlexandraStan: Tu ai spus că ești așa.

Jador: Și unii dintre băieți ați făcut asta. Dacă suntem frați, fiți cu faptele, nu cu gura. Nu ai cum să spui despre mine că sunt așa când tu ai jignit-o pe Nemeș în ultimul hal!

Culiță: Eu l-am considerat frate, că acum el spune că nu sunt, că fapte și nu vorbe. Eu am demonstrat prin fapte până acum, el știe mai mult.

Jador: Asta e o faptă nașpa. Eu nu aș face asta, Culiță e cântăreț și nu aș scoate lucrurile astea în evidență. Lucrurile astea nu trebuie spuse la televizor, trebuia să mă iei în junglă. Lasă vrăjeală, Culiță!

Mai multe vedete de la Survivor au împărtășit părerea lui Culiță Sterp. Ele au spus că Jador are o energie negativă. (NU RATA: TOT MAI MULTE CONFLICTE LA SURVIVOR ROMÂNIA! TENSIUNI ÎNTRE JADOR ȘI CULIȚĂ STERP. „NIMENI NU E ȘEF AICI”)

Cosmin: Nu respectă oamenii, crede că totul se învârte în jurul lui, nu ascultă și vorbește urat, ceea ce mie nu-mi place. E frustrant ca ceilalți să avem de suferit din cauza lui și asta se întâmplă la infinit. Nu cred că vrea să fie așa, dar ăsta e felul lui de a fi. Să înțeleagă de la Culiță că îi vrea bienle ca unui frate.

Moroșanu: Nu poți tu ca Jadar săvorbești despre Culiță, pentru că omul a fost mereu lângă tine, nu trebuie să dai în oamenii care sunt lângă ține. E singurul care îți vrea binele.