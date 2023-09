Cum a ajuns această familie să doarmă pe străzi de trei săptămâni. Motivul pentru care au fost dați afară din casă este surpinzător

Povestea unei familii care de trei săptămâni trăiește sub un pod din Capitală a devenit virală în mediul online. Mama, tatăl și cei doi copii au fost dați afară din locuința în care stăteau în chirie, însă inima mare a unui trecător i-a salvat. Un bucureștean i-a găsit căutând prin tomberoane și a decis să le ofere o mână de ajutor.

Un bărbat din București s-a arătat impresionat de o familie aflat la ananghie și a cerut ajutorul internauților. Acesta a întâlnit pe stradă o familie cu o situație grea, care de mai bine de trei săptămâni locuiește pe stradă, sub cerul liber. În ciuda condițiilor de trai, cei doi copii ai familiei nevoiașe fac tot ce pot pentru a merge la școală, iar tatăl muncește din greu pentru a acoperi minimul de cheltuieli necesare.

(CITEȘTE ȘI: POVESTEA TRISTĂ A LUI IONUŢ, BĂIEŢELUL CARE SE UITĂ PE GEAM „CU PORŢIA”)

„Au fost dați afară din chirie”

Un bucureștean a fost impresionat de o familie nevoiașă. Bărbatul i-a găsit pe cei patru membrii căutând prin tomberoane după mâncare, așa că a decis să le asigure el o masă și să le afle povestea. După un ospăț culinar, bucureșteanul a aflat istoria tristă a familiei, care de mai bine de trei săptămâni stă sub cerul liber, dormind sub un pod.

Se pare că aceștia au fost dați afara din casa în care locuiau cu chirie, iar motivul invocat de către proprietar a fost că altcineva i-a oferit mai mulți bani. Astfel, au ajuns pe străzi, iar situația lor nu este acum prea roz. Impresionat de povestea celor patru, bucureșteanul a decis să le dea o mână de ajutor și a apelat și la dărnicia internauților.

„Dragii mei prieteni, rar se întâmplă să vă cer ceva, dar azi am nevoie de ajutorul vostru. Am întâlnit familia din imagine astăzi în zona Băneasa, căutau mâncare într-un tomberon. După ce le-am luat ceva să mănânce, am discutat cu ei puțin și, aparent, de vreo 3 săptămâni dorm pe stradă, sub un pod. (Au fost dați afară din chirie pe motiv că a oferit altcineva mai mult). Tatăl (Dan) lucrează ca ajutor de bucătar la un restaurant, iar copiii merg la școală”, a povestit bucureșteanul.

Bărbatul i-a rugat pe oamenii din mediul online să ofer orice ajutor, după putințele fiecăruia, însă obiectivul principal este găsirea unei locuințe pentru familia nevoiașă. Mai mult, acesta s-a oferit chiar să suporte el costurile chiriei.

„Tot ce a cerut este ca apartamentul să fie în Sectorul 1 al Capitalei. Probabil, pentru a fi aproape de școlile unde învață copiii și de locul de muncă al tatălui. Am nevoie de ajutorul vostru în a le găsi un loc cu chirie în Sectorul 1, condiții umane. (Acopăr eu costurile cu chiria). Dacă nu cunoașteți un loc, ajutați-mă vă rog cu o distribuire”, a mai spus bucureșteanul.

Internauții au fost receptivi, iar fiecare s-a oferit să ajute cum poate: „Dacă putem ajuta cu mâncare, haine, poate pentru copilași dacă le trebuie ceva la școală”; „Și noi putem ajuta cu ce au nevoie, mâncare, bani, hăinuțe”, au fost câteva dintre reacțiile oamenilor din mediul online.

(VEZI ȘI: NICI O FAPTĂ BUNĂ NU RĂMÂNE „NEPEDEPSITĂ”. CE A PĂȚIT FEMEIA DIN CONSTANȚA CARE S-A DECIS SĂ AJUTE O FAMILIE NEVOIAȘĂ. FOTO)