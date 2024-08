Cum a ajuns Vetica „spaima” unui bloc din Iași. Ce le face pensionara de 96 de ani vecinilor

Locatarii unui bloc din Iași au ajuns să fie terorizați de o Vetica, o pensionară în vârstă de 96 de ani. Femeia a devenit un coșmar pentru vecinii săi. Oamenii susțin că aceasta ar avea probleme de natură psihică și au făcut mărturisiri surprinzătoare. Chiar și administratorul este conștient de problemele create și a transmis că situația este una disperată.

Persoanele care locuiesc într-un bloc din cartierul Tătărași, Iași, au mărturisit că sunt terorizați de Vetica Stavarache, o femeie care mai are puțin și împlinește vârsta de 100 de ani. Vecinii susțin că apartamentul în care locuiește pensionara s-a transformat într-un focar de infecție și nu știu cum să facă față situației.

„Lasă ușa deschisă și mirosul de acolo inundă toată scara. Nu are copii, mai vine un tânăr și îi pune mâncare jos, la ușă. E o mizerie de nedescris. Ea nu deschide geamurile, ea deschide ușa și tot mirosul vine pe scară. Chiar într-o zi, era ușa deschisă, avea un teanc de mizerie în fața ușii, am țipat la ea: «închide ușa și deschide geamul la balcon, că ne intoxici». E și bătrână, are acuși 100 de ani, nu iese din casă, doar la ușă sau cel mult pe casa scării, dar doar pe etaj, atât. Nu are copii. A fost căsătorită de două ori, ea stă în casa primului soț, care îi va reveni unui nepot, dar o ține în casă până moare. Nepotul primului soț nu trece să o viziteze”, a spus o vecină despre Vetica, potrivit BZI .

Vecinii au mărturisit că Vetica Stavarache își aruncă gunoiul în fața ușii, iar mirosul în scară este insuportabil, mai ales în această perioadă a anului când temperaturile sunt foarte ridicate. Dincolo de focarul de infecție, locatarii se simt puși în pericol.

O vecină a mărturisit că pensionara de 96 de ani lasă gazul deschis și umblă cu chibrituri. Astfel, oamenii se tem că în orice moment ar putea deveni victimele unei explozii. Totodată, Vetica are un comportament violent.

Problemele sunt cunoscute și de către Cristina Nistor, administratorul blocului. Aceasta a explicat că Vetica Stavarache este un pericol pentru sănătatea vecinilor. Mai mult decât atât, ea a transmis că situația pensionarei este una disperată din cauza gesturilor extreme pe care le face.

Cristina Nistor a primit nenumărate plângeri de la locatarii blocului pe care îl administrează. Totuși, femeia susține că nu are cum să rezolve situația. Cazul a ajuns și la autorități care au încercat să îi găsească un azil.

„Ea este un pericol public și pentru sănătate, și pentru integritate. Din câte știu, ea are demență. Am înțeles că a dat foc la preșul de la intrarea în bloc. Pipi, caca peste tot, în cadă și în chiuvetă este plin de fecale. Curge tot la doamna care locuiește mai jos. Am înțeles că este și foarte agresivă. Toată lumea știe că are demență. Ar trebui instituționalizată. Și gazul, și apa le lasă uneori deschise. Are pe cineva de pe la București care îi plătește datoriile, mai este cineva care îi lasă mâncare la ușă. Toate instituțiile stau, nu fac nimic. Ea trebuie luată neapărat din casă, nu se poate astfel. Polițistul de proximitate a încercat, a sunat pe la aziluri și toți i-au spus că nu sunt locuri. Ea, fiind un pericol, poate da foc la bloc. Toată lumea vine la mine, dar eu, ca administrator, nu am ce să fac. Eu m-aș bucura să se rezolve situația”, a spus Cristina Nistor, administratorul blocului.