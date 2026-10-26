Cum a apărut Elena Gheorghe la TVR? Nici nu zici că are 41 de ani: „Mamă, tu trebuie să fii pe gustul fetițelor!”

Cum a apărut Elena Gheorghe la TVR? Nici nu zici că are 41 de ani: „Mamă, tu trebuie să fii pe gustul fetițelor!”
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Elena Gheorghe a avut o apariție surprinzătoare la TVR 1 / Sursa foto: Social media
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Elena Gheorghe a surprins cu apariția sa de la filmările emisiunii „Vedeta familiei”, difuzată de TVR 1. Artista a purtat o ținută aleasă chiar de fiica sa, Amelie, care și-a pus amprenta asupra lookului mamei sale.

La filmările show-ului, artista a avut parte de o surpriză vestimentară pregătită chiar de Amelie. Fiica sa a fost cea care a decis cum se va îmbrăca mama ei pentru întâlnirea cu micii concurenți de la „Vedeta familiei”, transformând alegerea ținutei într-un moment special petrecut împreună.

Ținuta specială cu care artista a atras atenția

Elena Gheorghe a venit cu un look plin de culoare la filmările pentru „Vedeta familiei”, emisiunea în care îi jurizează pe tinerii concurenți. Dincolo de apariția sa, un detaliu din spatele alegerii vestimentare a făcut deliciul urmăritorilor săi de pe rețelele sociale.

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Artista a dezvăluit, cu zâmbetul pe buze, că ideea ținutei purtate la filmări i-a aparținut fiicei sale, Amelie. Aceasta a știut exact ce imagine își dorește pentru mama ei. Elena Gheorghe i-a urmat sugestia, lăsând-o să se ocupe de alegerea outfitului pentru apariția pe micul ecran.

Pentru apariția televizată, Elena Gheorghe a ales o ținută cu aer jucăuș, după indicațiile fiicei sale. Rochia cu motive florale a fost accesorizată cu funde roz în carouri. Totodată, coafura aparte și sandalele cu platformă, ornamentate cu flori mari, au completat lookul neobișnuit al artistei.

Cum a ajuns vedeta să poarte o ținută aleasă de fiica sa

Elena Gheorghe a dezvăluit pe rețelele de socializare cum a ajuns să poarte ținuta neobișnuită de la filmările emisiunii „Vedeta familiei”. Artista i-a cedat controlul vestimentar fiicei sale, Amelie, care și-a dorit ca mama ei să adopte un stil pe placul fetițelor din public.

Rezultatul a fost o combinație îndrăzneață, inspirată din universul Barbie și din moda japoneză Harajuku, cu multe flori și o coafură cu care cântăreața încă se obișnuiește.

„Asta se întâmplă când o las pe Ame să-mi aleagă outfitul pentru emisiune! Un pic de Harajuku, un pic de Barbie, niște flori… important e să fie copilul mulțumit! «Mamă, tu trebuie să fii pe gustul fetițelor!» Și uite așa am plecat eu la filmări! Încă mă obișnuiesc cu coafura, sincer”, a povestit Elena Gheorghe pe rețelele de socializare.

Artista este într-o formă de zile mari la cei 41 de ani ai săi / Sursa foto: Social media

Postarea artistei a adunat numeroase comentarii din partea urmăritorilor, care au apreciat atât apariția sa neconvențională, cât și felul în care a reușit să pună în valoare ținuta aleasă de fiica ei.

Mulți au remarcat că Elena Gheorghe arată foarte bine și că poartă cu naturalețe inclusiv outfituri ieșite din tipare. Alții au considerat că Amelie a făcut o alegere potrivită pentru o emisiune în care copiii sunt în centrul atenției.

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