Cum a câștigat Dan Ursa, de fapt, Survivor 2023 de la PRO TV. A recunoscut tot imediat după ce s-au închis camerele de filmat

Dan Ursa este marele câștigător al competiției Survivor România 2023! Clujeanul a reușit să ridice trofeul și să ia cecul de 100.000 de euro, fiind favoritul publicului din acest sezon. În ultima ediție, fostul Războinic a reușit să învingă doi mari concurenți: Carmen Grebenișan și Andrei Krișan.

Finala Survivor România 2023 le-a adus telespectatorilor o mare surpriză. Dan Ursa a câștigat acest sezon și a luat premiul cel mare de 100.000 de euro. În ultima ediție, războinicul i-a detronat pe doi mari rivali: Carmen Grebenișan și Andrei Krișan. A fost cel mai votat dintre ultimii concurenți rămași în jungla dominicană. Oamenii de acasă l-au vrut învingător, după toată experiența grea din emisiunea-concurs. Cei care l-au apreciat pentru felul lui de a fi și pentru parcursul în emisiunea de la PRO TV au făcut tot posibilul ca numele lui Dan Ursa să fie ultimul rostit de Daniel Pavel în marea finală. Așa a și fost! Clujeanul a ridicat trofeul și s-a întors cu banii acasă.

Cum a reușit Dan Ursa să câștige Survivor România 2023

Fanii lui Andrei Krișan s-au revoltat după ce s-a aflat că Ursa a câștigat acest sezon Survivor. Mulți s-au întrebat cum a fost posibil acest lucru, în ciuda faptului că Războinicul a fost cel mai bine votat în marea finală. El a fost salvat de la eliminare în lupta cu Carmen Grebenișan, apoi a câștigat în fața lui Krișan. Ei bine, telespectatorii au putut face posibil acest lucru, pentru că ei l-au votat într-un număr foarte mare, încât să devină Survivor 2023. Clujeanul a avut parte de o susținere imensă pe grupurile lui de Facebook, unde mulți au apreciat caracterul său.

Pe toată durata celor 20 de săptămâni de Survivor, Dan Ursa a dat dovadă de omenie și de cinste, trăsături de caracter rare în condițiile inumane din jungla dominicană. A reușit să-i impresioneze pe oamenii de acasă cu bunătatea sa, dar și cu dăruirea de pe trasee. În perioada în care a stat în competiție, Dan a reușit să scape de 20 de kilograme nedorite și să dea tot ce are mai bun în jocurile de la Survivor. A evitat scandalurile cât de mult a putut și a încercat să se înțeleagă bine cu oamenii de acolo. I-a reușit, iar la final susținătorii lui i-au dăruit premiul cel mare Survivor România 2023. Acum, la final, a ținut să le mulțumească tuturor celor care i-au fost alături în acest parcurs.

„Când am pornit spre jungla dominicană, singurii mei fani erau familia și prietenii. Azi am mai mulți fani și susținători decât am visat vreodată să am și sunt recunoscător pentru fiecare dintre voi! Vă mulțumesc pentru fiecare vot, pentru fiecare like și comment pozitiv, pentru fiecare dată când ați fost alături de mine pe traseu și pentru toate postările și încurajările voastre care m-au adus mai aproape de victorie. Mulțumesc în mod special @12q5339 și @bairam3221 pentru mobilizarea grupurile de suport”, a scris Dan Ursa, pe rețelele de socializare.