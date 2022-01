Cum a fost cerută în căsătorie Sandra Izbașa. Răzvan Bănică i-a pregătit partenerei sale o mare surpriză

Sandra Izbașa şi actorul Răzvan Bănică formează unul dintre cele mai apreciate cupluri de la noi din ţară. Cei doi şi-au unit destinele anul trecut şi sunt extrem de fericiţi împreună. Recent, nepotul celebrului Ștefan Bănică Junior a dezvăluit cum a cerut-o în căsătorie pe fosta gimnastă, dar şi cum a decurs momentul.

Recent, cei doi au fost invitați la podcastul realizat de Horia Brenciu, acolo unde au povestit sincer lucruri neştiute din viaţa lor.

”Într-un final, a ascultat melodia, i-am oferit inelul și am plâns”

Printre multe subiecte abordate, Răzvan Bănică a povestit cum a cerut-o în căsătorie pe Sandra Izbașa. Acesta a compus o melodie specială pentru frumoasa blondină, mai exact o melodie-cerere pe care aceasta trebuia să o asculte până la capăt, iar la final să primească răspunsul.

„Ca un creator ce sunt, am simțit că nu-mi respectă creația. Nu poți, după 15 secunde, să zici: stai măi, un pic, ce e asta, e o cerere în căsătorie? Am dat play de șase ori la piesa aia numai ca să o asculte până la capăt. A durat 20 de minute pentru că voiam să asculte piesa până la final și la final să scot inelul și s-o întreb. Într-un final, a ascultat melodia, i-am oferit inelul și am plâns, atât ea, cât și eu”, a detaliat Răzvan Bănică.

Cum s-au cunoscut cei doi

„De vină” pentru povestea de dragoste pe care o trăiesc în prezent este Ana Baniciu.

În ziua nunţii acestora, plină de emoții și cu vocea tremurândă, blondina a povestit cât de mult se bucură că le-a făcut cunoștință Sandrei și lui Răzvan în urmă cu un an.

„Acum fix un an le făceam cunoștință lui Bănică și Sandrei Izbașa, doi prieteni foarte buni de-ai mei, care s-au plăcut de câteva ori când s-au văzut și am fact o combinație pe viață, se pare, de data asta. Astăzi se căsătoresc și eu sunt extrem de mândră și emoționată, îmi tremură mâinile. E o zi frumoasa de sărbătoare, îi iubesc pe amândoi și mă bucur extrem, extrem de mult că și-au unit destinele și că ei de azi sunt o familie”, a spus Ana Baniciu, emoționată, pe Instagram.

