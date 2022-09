Cum a fost umilită o româncă într-un hotel all-inclusive din Bulgaria: „Ne-au spus să bem apă de la robinet”

O mare parte dintre români au încercat să evite anul acesta litoralul românesc, din cauza condiţiilor de cazare şi a preţurilor exagerate. Însă, se pare că nici la vecinii bulgari lucrurile nu au fost mai roz. O femeie a povestit revoltată în mediul online cum a fost concediul său într-un hotel all-inclusive din Bulgaria.

Sejurul în Bulgaria s-a dovedit un adevărat coşmar pentru un grup de turiști care sperau să aibă parte de o vacanţă de neuitat. Cu siguranţă familia nu o va uita prea curând, însă nu pentru că s-au simţit excelent la vecinii bulgari.

CITEŞTE ŞI: MESAJUL UNUI TURIST ROMÂN, AFLAT ÎN VACANȚĂ ÎN THASSOS, A DEVENIT VIRAL: ”AJUTOR! AM LĂSAT PE PLAJĂ 5 SUTIENE ȘI 10 PROSOAPE”

Femeia a povestit pe un site destinat recenziilor cu câte probleme s-a confruntat pe parcursul şederii la hotel. Aceasta şi-a dorit să tragă un semnal de alarmă pentru ca alţi turişti să nu mai fie păcăliţi.

„Am rezervat 2 camere(pentru 4 persoane) înainte cu aproximativ 3 săptămâni de placare, moment în care hotelul avea recenzii bunicele, nota 7.4 pe booking și am concluzionat ca pentru suma plătită merită, însă cel puțin cu câteva zile să ajungem noi și până am plecat recenziile au scăzut cu un punct.

Ne-am cazat în jur de ora 13:30-14:00, după ce am plătit parcarea(75lv/5 nopți), dar la intrarea în cameră nu aveai cum să nu simți mirosul de aer închis şi mucegai (probabil din cauza mochetei vechi şi destul de murdare), pentru care am stat non stop cu ușa de la balcon larg deschisă, la fel, un miros foarte neplăcut în baie care se accentua mai ales dimineața. Patul era format din saltele suprapuse (una mai veche sub una mai nouă), avea prinsa pe perete o scândură (care sa dea probabil impresia de pat), sub care am aflat ca sunt prize pe care nu aveai cum sa le folosești. Frigiderul din cameră era murdar, motiv pentru care nici nu l-am folosit, si din alte recenzii am înțeles ca priza la care era conectat, nu funcționa când plecai din camera si scoteai cartela. In baie cel mai mare inconvenient a fost mirosul, iar para de dus era crăpata, deci apa ieșea prin toate părțile. Cameristele veneau de fiecare data când puneam semnul pe ușa să ni se faca curat, însă toată curățenia pe care o făceau, era sa schimbe gunoiul. După 3 zile nu au schimbat nici măcar un prosop, deși le-am pus pe jos, când ne-am întors erau tot acolo, asa ca am fost nevoita să mă duc la recepție să cer prosoape, la fel am pățit si cu hârtia igienica.

Apa din piscina era rece, și nu prea curată, motiv pentru care 3 persoane din 4 au avut erupții pe piele”, a scris femeia în mediul online.

Femeia: „Hotelul nu merita nici măcar o stea”

Femeia a mai povestit şi faptul că de departe cea mai mare problemă pe care a întâmpinat-o a fost cu mâncarea. Preparatele pe care bucătarii hotelului le pregăteau nu erau comestibile tot timpul, iar din acest motiv, familia de români era nevoită să meargă în altă parte să ia masa.

VEZI ŞI: IMAGINEA CARE A DEVENIT VIRALĂ PE INTERNET. CUM A PLECAT O FAMILIE DE ROMÂNI ÎN GRECIA, ÎN VACANȚĂ

De asemenea, românca a mai povestit despre un incident pe care l-a avut cu paznicul hotelului, care pe lângă faptul că nu vorbea deloc limba engleză a mai şi avut un comportament agresiv într-una dintre seri.

„Însă, după toate astea, pentru noi cea mai mare problemă, a fost restaurantul și mai ales comportamentul personalului. Mâncare era adusă pe rând, dacă voiai sa prinzi ceva ok trebuia sa stai mult şi bine pentru că felurile de mâncare se aduceau pe rând, nu toate odată, aşa că primul venit primul servit, sau nu-ţi place ce este acum, stai și așteaptă că poate prinzi ceva bun. Mâncarea oricum foarte proastă, oaie în exces, tot ce era prăjit era rău, şi multe altele cu mirosuri ciudate și neplăcute. Au fost zile în care nu am mâncat nimic la hotel.

Lucrul care ne-a pus capac în penultima seara, a fost comportamentul unui domn din staff, care era în stare de ebrietate și consuma alcool pe terasă împreună cu un client, şi care în momentul în care am vrut să intram în restaurant pentru un pahar cu apa a început sa urle la noi într-un mod foarte agresiv, în bulgară evident pentru că aproape nimeni nu vorbește engleză, am mers şi am întrebat la recepție, şi doamna de acolo a venit cu noi să discutăm cu el, moment în care clientul cu care „paznicul” își petrecea seara, ne-a spus în engleză că restaurantul este închis şi nu se poate intra și daca ne este sete să mergem la magazin (care era şi el închis) sau sa bem de la robinet. La fel și băiatul care face pizza, destul de fără chef, de multe ori se uita urat la tine dacă mergeai de 2 ori după pizza, si uneori mai bolborosea câte ceva în bulgară.

În concluzie, din partea noastră, hotelul nu merita nici măcar o stea, servicii și condiții proaste, personal plictisit și fără bun simt. Nu ne-am mai întoarce niciodată”, a mai spus aceasta.