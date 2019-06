Cum a ieșit Antonia azi-dimineață din casă! Detaliul intim observat de fani: “Implant in c*r? În ce secol trăiești?”

Antonia este considerată una dintre mai frumoase femei din România, bucurându-se de un real succes în rândul bărbaților, dar și al reprezentantelor sexului frumos. Vedeta nu doar că este foarte frumoasă, ci are și un corp foarte bine definit, deși a avut trei sarcini la activ, arată incredibil, merge constant la sala de fitness, ceea ce creează controverse în rândul prietenilor virtuali.

Recent, iubita lui Alex Velea s-a fotografiat cu posteriorul la vedere, iar fanii au acuzat-o că are implant în fese. Însă, acest posterior este construit prin exerciții fizice executate regulat și o alimentație sănătoasă.

“Ești frumoasă, arăți bine/vin followersi după tine/să-ți compuna numai rime. Te pupam și te iubim/ ca tine nu mai găsim! Mulțumim pt show-ul de la Alba fest/ Sala își spune cuvântul/ Ati luat-o razna toate cu implanturile in c#r/ implant in cur? In ce secol trăiești? 😂 ai auzit de sală? Exerciții pentru fund?”, sunt doar câteva dintre mesajele primite de Antonia la fotografia postată.



Câți bani câștigă Alex Velea și câți, Antonia

Antonia și Alex Velea concurează pe piaţa muzicală, astfel: Velea activează prin intermediul firmei „Goldenboyconcept SRL”, înfiinţată în 2013, în timp ce partenera sa de viaţă deţine „Antonia Music SRL”, societate comercială care a fost înfiinţată în 2014.

Ultimele rezultate de la Registrul Comerţului, valabile pentru 2018, arată o diferenţă uriaşă între cele două firme. Astfel, „Goldenboyconcept SRL” a făcut un profit net de 383.896 lei, cel mai mare de la înfiinţare, în timp ce „Antonia Music SRL” a bifat un câştig de doar 77.307 lei, de cinci ori mai mic decât cel al firmei lui Alex Velea, relatează wowbiz.ro.

Nu mai e un secret că Alex Velea îi dă clasă Antoniei la câştigurile din muzică. În schimb, „Goldenboyconcept SRL" a fost mereu pe profit: 222.183 lei (în 2017), 64.689 lei (în 2016), 17.336 lei (în 2015) şi 275.859 lei (în 2014).