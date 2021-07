Cum a obținut Narcisa Birjaru postul la hotelul lui Cristi Borcea. Dezvăluirea făcută de Cătălin Scărlătescu

Chef Cătălin Scărlătescu a dezvăluit cum a obținut Narcisa Birjaru postul la hotelul lui Cristi Borcea, din Olimp.

Narcisa Birjaru, concurenta din echipa lui Chef Cătălin Scărlătescu, a câștigat sezonul 9 al emisiunii și a luat marele premiu, în valoare de 30.000 de euro. Totodată, după finalul competiției, ofertele de muncă au început și ele să apară.

Se pare că tânăra a fost remarcată de Valentina Pelinel, soţia lui Cristi Borcea, care a decis să o angajeze la hotelul pe care îl deţine fostul șef de la Dinamo, în Olimp. Cătălin Scărlătescu a ținut să precizeze că este doar meritul Narcisei și nu a intervenit în niciun fel. (CITEȘTE ȘI: CÂȚI BANI ÎNCASEAZĂ NARCISA BIRJARU, CÂȘTIGĂTOAREA CHEFI LA CUȚITE, LA HOTELUL LUI CRISTI BORCEA, ÎN OLIMP)

”Narcisa nu a avut parte de pile. Nu i-am pus nicio pilă la angajare. E strict meritul ei. Vă spun sincer că nu am primit niciun telefon ca să ofer vreo recomandare sau să mă întrebe cineva, ceva despre ea sau ce părere aş avea eu despre angajarea ei! Nimic din toate acestea! Nu mai am ce sfat să-i ofer Narcisei. Tot ce a fost de spus şi de învăţat, s-a spus şi s-a învăţat încă din timpul emisiunii.

Narcisa a dovedit de multe ori că ştie ce are de făcut, aşa că am deplină încredere în alegerile ei. Am spus şi o repet, de îndată ce îmi voi deschide propriul restaurant, cel mai probabil în toamnă, mă gândesc serios să colaborez cu mulţi dintre ei. Nu doar cu Narcisa Birjaru, câştigătoarea din echipa mea, ci cu mulţi dintre ei. Poate chiar cu toţi 24 câţi au fost!”, a spus Cătălin Scărlătescu pentru Playtech.

Chef Scărlătescu, vizită-surpriză la hotelul lui Cristi Borcea

Recent, Chef Scărlătescu a fost pe litoralul românesc și a trecut să-i facă o scurtă vizită Narcisei Birjaru, care s-a bucurat la maximum să-și vadă mentorul. (VEZI ȘI: NARCISA BIRJARU, CÂȘTIGĂTOAREA ”CHEFI LA CUȚITE”, AȘTEAPTĂ ȘI ACUM BANII DE LA ANTENA 1: ”NU NE-A INTRAT NICIUN LEU”)

Împreună cu Valentina Pelinel, cei doi s-au pozat chiar în bucătăria hotelului. Soția lui Cristi Borcea le-a dezvăluit fanilor ”vizita secretă” a lui Chef Scărlătescu: ”Acel moment când profesorul mândru vine să-și vadă elevul la muncă, să-i mai dea câte un sfat. Mulțumim pentru vizita Chef Cătălin Scărlătescu”, a scris soția lui Cristi Borcea pe Instagram.