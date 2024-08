Cum a putut să o numească Armina pe Maria, pofta inimii lui Marcel din Thailanda: „Şi de un câine te ataşezi! Această…”

Incredibil cum a putut să o numească Armina pe Maria, pofta inimii lui Marcel din Thailanda. Recent, ispita de la Insula Iubirii și iubita sa au fost invitați la un podcast, acolo unde au făcut dezvăluiri cutremurătoare. Mai mult, cei doi și-au anunțat logodna și cum va avea loc nunta. Iată ce a zis Armina, iubita lui Maluma de România, despre cea care îi furase inima la Insula Iubirii!

Marcel Andrei de la Insula Iubirii a devenit rapid unul dintre cei mai discutabili participanți ai show-ului de pe Antena 1. Încă din primele episoade, s-a făcut cunoscut prin replici ca „shai laic a daimanz in dă scai”, „miau, miau” sau „stilul meu e așa, mai chulo”.

Totodată, fanii emisiunii au fost surprinși de latura sensibilă pe care a arătat-o. Ispita a dezvoltat o puternică afecțiune pentru concurenta Maria, ajungând chiar să verse lacrimi când aceasta a refuzat să aibă o relație cu el. Însă, în prezent, și-a găsit fericirea alături de o altă femeie, cu care urmează să se căsătorească.

Cum a putut să o numească Armina pe Maria, pofta inimii lui Marcel din Thailanda

Invitat alături de iubita sa în cadrul podcastului moderat de Bursucu’, ispita de la Insula Iubirii a făcut dezvăluirile mult așteptate. În momentul în care Maluma de România a fost întrebat dacă a jucat un rol sau nu, Armina, proaspăta logodnică a acestuia, a preferat să preia cuvântul. Aceasta a explicat în detaliu ce s-a întâmplat, de fapt, în Thailanda și care a fost întreaga situație cu Maria.

„El s-a atașat foarte mult acolo. S-a atașat de femeie aceea, fata aceea, care și-a făcut rolul de ispită pentru că e normal să te atașezi în ziua de astăzi. Și eu sunt foarte atașată de câinele meu. Te atașezi de un câine de pe stradă, da păi dacă e un om lângă tine”, a spus Armina.

„Da, frumoasă comparație”, i-a replicat Bursucu’.

„No offense”, a mai spus bruneta.

„Da, hai să ne oprim aici, că nu vreau să mă cert cu nimeni”, a glumit moderatorul, adăugând: „Deci el s-a atașat de Maria. Maria o cheamă, săraca fată, Maria, așa o cheamă. N-are nici o vină. Maria nu are nici o vină, nu vrem să ne certăm”.

Ce s-a întâmplat, de fapt, în Thailanda între Marcel și Maria

Mai apoi, Marcel a continuat să explice cum a reușit iubitul său să se atașeze atât de puternic de blondina de pe insulă, într-un timp atât de scurt. Acesta a dezvăluit cum s-a întâmplat totul în timpul filmărilor din Thailanda.

„Să înțeleagă toată lumea. Bun. Eu am intrat ca rol de ispită, da? Tot ce s-a întâmplat acolo, am vrut să … Eu mi-am dat seama că ea nu o să aibă nici o treabă cu mine și o să aibă treabă cu Alin. Am simțit chestia asta de la bun început. Dar, în schimb, eu am vrut să creez o poveste în toată treaba asta și să fie și un exemplu pentru lumea de acasă. Uite cum e să te comporți cu o femeie, cum e să faci, să nu renunți, înțelegi?”, a mărturisit Marcel.

