Cum a reacționat Ramona Manole, fiica renegată a lui Ioniță de la Clejani, după ce Viorica a jignit-o: ”Și tu ești drogată”

Ramona Manole, fiica renegată a lui Ioniță de la Clejani, a reacționat după ce Viorica a spus că este urâtă și nu are talent muzical. Scandalul dintre cele două ia amploare!

Ramona Manole, fiica din prima căsnicie a lui Ioniță de la Clejani, a cerut ordin de protecție împotriva fratelui ei vitreg, după ce Fulgy a amenințat că îi va face rău ei și fiicelor sale.

Ramona a mărturisit că a încercat să vorbească cu tatăl ei despre problema cu care se confruntă, însă Ioniță de la Clejani ar fi încercat să evite subiectul. De teamă să nu pățească ceva, bruneta a decis să apeleze la ajutorul autorităților. (CITEȘTE ȘI: FULGY, DECLARAȚIE BOMBĂ: „AM VRUT SĂ LE IAU VIAȚA PĂRINȚILOR MEI DIN CAUZA DROGURILOR” VIDEO)

”Eu niciodată nu am vrut sa ma implic si am stat departe de această problemă a lor. Tocmai recent am fost contactată. Și chiar vreau sa zic aici sa nu ma mai contacteze. Chiar băiatul tatălui meu m-a contactat. Nu vreau să le pronunț nici numele. Eu am evoluat datorită talentului meu.

L-a deranjat probabil că eu îi stric imaginea. Dar nu sunt eu de vină. Nici eu nu vreau să apărem unul lângă celălalt. Eu aș vrea ca familia lui să ia măsuri de precauție. Am fost contactată de el: „Sună-mă”. Vine și-mi spune că-mi violează copiii. Mi-e teamă”, a povestit Ramona într-o emisiune TV.

Ramona susține că și Viorica de la Clejani consumă substanțe interzise

Viorica de la Clejani și-a apărat fiul ca o leoiacă și a făcut-o praf pe brunetă. A aruncat cu vorbe grele și a afirmat faptul că Ramona Manole este o femeie urâtă și nu are talent muzical. Totodată, artista crede cu tărie că fiica renegată a lui Ioniță vrea să se facă cunoscută și să atragă atenția, mințind de fapt că Fulgy ar amenința-o. (VEZI ȘI: CE S-A ÎNTÂMPLAT, DE FAPT, ÎN CASA CLEJANILOR ÎNAINTE CA FULGY SĂ ANUNȚE CĂ ÎȘI IA O PAUZĂ DE LA SOCIAL MEDIA: “MĂ BRUSCHEAZĂ! DACĂ NU VĂ COMPORTAȚI FRUMOS CU MINE…” + CELEBRA CÂNTĂREAȚĂ A CEDAT NERVOS | VIDEO)

”Era odată ca niciodată o cântăreață pe nume Lia. Ea era foarte boccie, nu știa să cânte nimic și mai era și urâtă, săraca. Ce credeți că făcea Lia? Se ducea pe la televiziuni și se plângea că o omoară Fulgy, că o amenință Fulgy. Băi, Lio, pune mâna și studiază, lasă-ne cu balivernele tale, cânți prost, sora mea”, a spus Viorica de la Clejani pe TikTok.

Fiica renegată a lui Ioniță a reacționat și i-a transmis acesteia un mesaj dur. Ramona Manole susține că și Viorica de la Clejani consumă substanțe interzise: ”Uite ce îi arde, în loc să-l ducă pe fiu-său la dezintoxicare, să nu mai amenințe lumea. Lia măcar nu se droghează ca voi. Lia trăiește frumos, în liniște. Muzicanto, și tu ești drogată”, a scris Ramona pe contul ei de Facebook.