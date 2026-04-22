Cum a reușit Billie Eilish să-și schimbe stilul de viață. Nu mănâncă niciodata acest aliment

De: Irina Vlad 22/04/2026 | 06:20
Billie Eilish (26 de ani), renumita cântăreață și compozitoare americană, a fost destul de deschisă cu fanii în ceea ce privește viața și sănătatea ei. Transformarea prin care a trecut odată cu pierderea în greutate a uimit publicul, iar ea se simte incredibil de mândră de parcursul său spre o viață mai sănătoasă.

Billie s-a confruntat cu probleme legate de imaginea corporală de-a lungul vieții și obișnuia să poarte haine largi pentru a se simți confortabil. Cu toate acestea, recent, a luat lucrurile în propriile mâini și a decis să își schimbe stilul de viață. Nu s-a concentrat pe diete la modă. În schimb, a făcut schimbări sănătoase în dieta sa și s-a dedicat unui program strict de antrenament, devenind o fanatică a sălii de sport.

Billie, născută pe 18 decembrie 2001, este fiica actriței și profesoarei Maggie Baird și a actorului Patrick O’Connell. Ambii sunt muzicieni și lucrează, de asemenea, la turneele artistei. La doar 26 de ani, Bilie Eilish este a 26-a artistă cu cele mai multe single-uri digitale certificate, potrivit Recording Industry Association of America (RIAA) și Billboard. Ea a câștigat numeroase distincții, inclusiv două American Music Awards, Golden Globe Awards, Academy Awards, nouă premii Grammy, trei MTV Video Music Awards și Brit Awards.

Cum a reușit Billie Eilish să-și schimbe stilul de viață

Transformarea lui Billie Eilish își are originea încă din copilărie. Ea a crescut într-o familie de artiști. Părinții ei au decis să o educe acasă pentru a putea petrece timp de calitate împreună, ca familie, și pentru a-i permite să-și urmeze pasiunile. Datorită părinților, Billie și fratele ei mai mare au reușit să ajungă la faimă și succes în domeniul muzicii.

În ciuda faptului că a fost educată acasă, Billie s-a confruntat cu multe probleme legate de imaginea corporală. Obișnuia să creadă că e prea mare în comparație cu alte fete de vârsta ei. Prin urmare, s-a străduit să slăbească, reducând cantitatea de mâncare și înfometându-se. La vârsta de 11 ani, a fost diagnosticată cu sindromul Tourette și suferea de sinestezie, în timp ce se confrunta cu depresia.

La vârsta de 12 ani, Billie a încercat pastile de slăbit pentru a obține o siluetă mai frumoasă, însă acestea nu au dat rezultate. Acest lucru i-a afectat încrederea în sine și imaginea de sine, iar situația s-a înrăutățit când a suferit o accidentare. A stat imobilizată la pat timp de o lună, acesta fiind unul dintre motivele pentru care a luat în greutate.

Călătoria lui Billie Eilish către pierderea în greutate și influența publică nu a fost ușoară. În ciuda tuturor problemelor legate de corp și a comentariilor negative, ea a purtat ținute care nu-i mai ascundeau silueta reală. Treptat, a început să facă exerciții fizice și să mănânce sănătos. Într-unul dintre interviuri, s-a autointitulat „șoarece de sală”. Artista a fost, de asemenea, destul de fermă în ceea ce privește modul în care dorea ca publicul să-i perceapă povestea pierderii în greutate. De fapt, pierderea sau creșterea în greutate nu era obiectivul ei. Ceea ce își propune este să-și construiască un corp mai sănătos, care să-i susțină cariera artistică.

Încă din adolescență, artista piesei „Bad Guy” a fost vegană și este, de asemenea, intolerantă la lactoză. Planul ei alimentar include proteine slabe, legume cu frunze verzi, cereale integrale și grăsimi sănătoase. În plus, se hidratează și consumă fructe proaspete, fiind tot timpul atentă la cantități. Se pare că preferatele ei sunt avocado, tofu și ramen. Rutina de antrenament a lui Billie Eilish constă, de obicei, în antrenament de forță, dans, alergare pe banda de alergare și yoga.

