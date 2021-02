Cum a scăpat de COVID-19 nevasta lui Mitică Dragomir. Fostul șef al LPF a povestit tot: ”E două etaje mai sus!”

Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a fost infectat cu noul coronavirus, dar are o formă ușoară a bolii. S-a întâmplat chiar înainte de cel de-al doilea vaccin pe care trebuia să-l facă. Soția lui nu are nimic și a trecut și a făcut și rapelul. Dragomir a povestit la ”Vorbește Lumea” cum a luat virusul, cum se simte, dar și cum a împărțit casa cu soția lui.

Mitică Dragomir a dat detaliile prin telefon, el fiind în izolare în locuința lui. ”Am aflat că sunt pozitiv înainte de al doilea vaccin. M-am testat cu o zi înainte. Am făcut două teste, ambele pozitive. Atunci mi-a spus medicul să amân rapelul. În afară de puțină durere de cap nu am avut nimic. Eu cred că am făcut formă ușoară pentru că făcusem primul vaccin. Spun că așa cred eu, că nu pot spune sigur, nu-s medic”, a declarat Mitică Dragomir. (CITEȘTE ȘI: EMIL BOC, PRIMARUL ORAȘULUI CLUJ-NAPOCA, S-A VACCINAT ÎMPOTRIVA NOULUI CORONAVIRUS: ”TOTUL OK”)

Cum a scăpat de COVID-19 nevasta lui Mitică Dragomir

Tot el a dat detalii despre soția lui, care nu s-a infectat, deși a rămas în aceeași locuință cu el. ”Nevastă-mea stă două etaje mai sus, eu stau jos. Ne-am evitat, nu ne intersectăm… Nevastă-mea a făcut și al doilea vaccin. Am o casă mare, așa că nu-i problemă cu distanțarea. Nimeni din familia mea nu a mai făcut Covid”, a continuat fostul șef al Ligii.

Tot el a mai dezvăluit care-i sunt planurile pe termen foarte scurt. ”După vreo zece zile îmi fac din nou test. Dacă iese din nou pozitiv, o să-mi consult medicul, dacă fac și al doiea vaccin sau nu. Eu nu cred că-l mai fac dacă e așa. La francezi se practică asta, am văzut. Ei nu mai fac vaccinul”, a încheiat Dumitru Dragomir.